El sonido de las palabras

Los investigadores mapearon la actividad neuronal que refleja cómo una persona comprende los significados de diferentes palabras habladas. / Crédito: Pete Linforth en Pixabay.

Cada vez usamos menos el sonido de la voz para comunicarnos. Cada vez es más rápido y práctico comunicarnos por whatsapp con textos o audios aunque estos nos aburran y dejemos de escuchar cuando superan los 30 segundos. Con respecto a los enganchados a los audios, aprovecho para recordarles, como medida correctiva, que un audio que supere los 40 o 50 segundos es un mundo que no me paro en escuchar. Si la capacidad de síntesis en cualquier comunicación es importante, en formato de teclados pequeños es indispensable. Siempre pienso qué hay detrás de los prudentes 40 o 50 segundos de presentación bajo la sospecha de que el comunicante enviará otro audio ya kilométrico sin pudor alguno. Cada vez valoro más los textos explicativos cortos, sin rodeos. Cuando un lector me cuenta por audio o texto su historia y se lía, lo atiendo como debe ser pero llegado a un punto le aconsejo que ordene lo que cuenta, lo escriba en un folio y me lo envíe. Reconozco que en la mayoría de las ocasiones, fracaso. Pocos son los lectores que atienden mi petición. Como entenderán soy periodista y cuando escucho lo que cuenta el lector y me parece interesante, les hago una llamada y hablamos. El valor de la palabra. Ni más ni menos.

Mi relación con los lectores es cercana. De hecho algunos de los que se comunican conmigo, lo hacen intentando cumplir lo que siempre pido pero cumplen pocos. En realidad, lo que persigue la mayoría es hablar un rato y de paso contar una historia. Hace unas semanas una lectora de Fuerteventura llegó a mí a través de un matrimonio amigo que le facilitó mi contacto. La buena mujer quería hacer una denuncia pública sobre una herencia. Pero surgió un problema: no quería que su nombre se hiciera público, así que no pudo ser.