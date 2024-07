El paciente o la enfermedad

Una cirugía en el Hospital del Mar de Barcelona

Hace un año. Suena el teléfono móvil, número oculto; dudo. Al fin, deslizo el dedo hacia la derecha.

–Soy la Dra. XX, su endocrinóloga. He subido a su habitación y usted no está.

–Me he marchado esta mañana. Me han dado el alta.

–¿Quién le ha dado el alta?

–El cirujano. Y también tengo el alta de enfermería.

–Pues el alta se la tenía que dar yo, y no el cirujano.

–Lo siento. Sencillamente, me han dicho que ya me podía ir a casa y me han dado los papeles.

Pausa. Pienso: hay que rebajarle el enfado y necesito su apoyo. La doctora prosigue:

–¿Qué dosis se toma de XX?

–Una pastilla diaria. Me la ha prescrito el cirujano.

–Pues la va a aumentar hasta tantos mg. más diarios.

–De acuerdo; pero, si no me encuentro bien en los próximos días, ¿puedo llamarle o encontrarla en el hospital?

–No.

–Entonces, ¿qué hago?

–Vaya a urgencias.

La semana anterior, el cirujano me había operado con precisión y éxito. Y, en todo momento, me dio la información con claridad y humanidad: es excelente. La endocrinóloga, por su parte, muestra unos conocimientos notables. Las enfermeras son el tesoro de la sanidad, las que cuidan y curan, y funden los dos verbos en uno solo, con afecto y profesionalidad. Y el hospital es un referente internacional de primer nivel. Me siento afortunada. Solo puedo dar las gracias mil veces por haber recuperado la salud. Pero sirva esta anécdota para ocuparme del lugar en el que el sistema coloca al paciente.

La OMS, la OCDE y otros organismos insisten en que la persona debe ser el nuevo enfoque de la atención sanitaria; el eje sobre el que giren la organización del servicio, el equipo, la interdisciplinariedad y el ambiente. En concreto: «La atención debe basarse en las expectativas y los valores del paciente, promoviendo su participación en la toma de decisiones. Con una relación personal duradera y no circunscrita a la ejecución de un protocolo, y coordinando e integrando todos los profesionales sanitarios a partir de una buena comunicación». «Se busca el confort físico y el apoyo psíquico, aliviando el miedo y la ansiedad».

Y es que centrar la atención en la persona mejora la adherencia al tratamiento, el pronóstico y el bienestar emocional. Para lograrlo, se proponen la formación específica de los profesionales, priorizar la seguridad y la inclusión del paciente en la creación de estrategias. William Osler, uno de los fundadores de la atención primaria, mantenía que «es mucho más importante saber qué clase de paciente tiene una enfermedad, que la clase de enfermedad que tiene un paciente».

Esta semana he moderado un acto en la Unió Consorci Formació (UCF), con asociaciones de pacientes. Y me ha impactado saber los años que se puede tardar en diagnosticar una psoriasis, las dificultades para acceder a tratamientos innovadores en el cáncer de pulmón, o la falta de coherencia en tratar a un abogado que sufre de parálisis cerebral, como si fuera una discapacidad intelectual en vez de una disfunción motora.

Así que les aliento a continuar defendiendo que los pacientes estén en el centro ante todos los foros: desde el Departament de Salut a la Marató de TV3 y Catalunya Ràdio. Lo recomienda la OMS. Nos beneficiaremos todos.