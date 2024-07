Investigar no es crueldad     

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su mujer, Begoña Gómez, a su llegada a una ceremonia de entrega de las condecoraciones al mérito civil. / EFE/Borja Sánchez-Trillo

La mujer del Presidente es la única española que tiene no uno sino legión de abogados defensores pues entre ellos se encuentran notables ministros que podían cortarse un poquito y ejercer de servidores del Estado y no de una particular. Añadamos la prensa adepta silenciando la información comprometida, los fiscales ejerciendo de contrarios, la policía ocultándola hasta el juzgado, que hasta helicópteros ensombrecen el cielo de Madrid y la decana otorgando la protección a su privacidad y seguridad que ni una infanta ni un expresidente de gobierno merecieron. Con todo, ella no declara, alimentando así sospechas entre el pueblo soberano.

No contentos con este escudo protector, Puente clama para que algún superior al juez le mande estarse quietecito y Bolaños presiona en plan plañidero que esto es una persecución cruel desde 2014, que imagino incluirá a aquel PSOE, a la muchachita que se erigía como única autoridad, a Susana y a la gestora que echó al puto amo.

Una no tiene ningún interés en que doña Begoña resulte una delincuente pero más allá de su opinión nada positiva sobre la ética de sus actuaciones, se sorprende de que tanta gente, desde el rector a los directivos de empresas se plegaran a sus exóticas pretensiones por muy mujer del presidente que fuera y le escandaliza que, con toda su cara, Pedro Sánchez la acompañara en sus gestiones.

Por último le apunta al ministro Bolaños que por favor no se pase. Cruel es la situación de muchas familias que en esta España de economía de cohete, viven en el umbral de la pobreza, según Cáritas. Cruel es la sucesión interminable de asesinadas por violencia de género y cruel es la amnistía a los CDR y el abandono institucional de los policías que sufrieron el terrorismo Tsunami. Cruel fue la muerte de los abandonados guardias civiles de Barbate o cruel el modo en que los inmigrantes llegan a nuestras playas. Investigar un presunto delito no puede ser considerado de ninguna manera cruel y menos por un ministro de Justicia. Eso supone una nueva aberración y ya parece que van siendo demasiadas.