De sonrojo en sonrojo

Pedro Sánchez, dispuesto a declarar por el caso de Begoña Gómez pero por escrito

La ausencia de ganas de Begoña Gómez de colaborar con la justicia resulta evidente. Igual que es legítimo su derecho a no declarar ante el juez que la investiga por corrupción. Desde luego este no es el mundo de transparencia del que presume su marido, el presidente del Gobierno, pero sí un reflejo claro de la incoherencia en que se mueve el poder político, empeñado en la desigualdad jurídica de sus dirigentes con respecto a otros españoles que tienen la obligación de responder ante la ley y soportar su peso. La defensa, según el abogado de la mujer de Sánchez, ha sido la que le ha recomendado mantener silencio dado que para ella «el procedimiento carece de objeto alguno». No se trata, como además ha expuesto, de esconder nada o de no querer dar explicaciones sobre lo que cada día que pasa vamos sabiendo algo más por los periódicos, incluso por parte de la propia Universidad Complutense, con la que Gómez tampoco quiere aclararse y que se negó a aprobar la memoria de su famoso máster. El abogado está en su perfecto y legítimo derecho de puntualizar que Begoña Gómez no quiere esconderse al evitar la declaración ante el juez. Aunque muchos españoles puedan sospechar, razonada y legítimamente también, lo contrario y que si no quiere defenderse explicándose es para tratar de ocultar lo que hizo.

En cualquier caso nos encontramos con un círculo vicioso, una situación inédita y sonrojante, puesto que es la primera vez que la mujer de un inquilino de la Moncloa es investigada por tráfico de influencias. Puede, además, que la situación se prolongue teniendo en cuenta que la oposición, consciente de que ha pillado cacho, no parece dispuesta a aflojar. Entretanto, el PSOE andaluz, alentado por el perdón a los condenados por los ERE, se apunta a la teoría del bulo para mantener que el mayor fraude en una Administración pública de la reciente historia de este país jamás existió. Algo que sonroja todavía más.