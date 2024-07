El Elvis de Mogán

Las teorías conspiratorias en el mundo de la música siempre han existido: desde el supuesto accidente mortal de Paul McCartney en 1966 hasta la acusación extraoficial contra Courtney Love de haber asesinado a Kurt Cobain y haberlo arreglado para que pareciese un suicidio; pasando por una hipotética alianza entre Pamela Courson, novia de Jim Morrison, y uno de sus amantes, el aristócrata Jean de Breteuil, que habrían planificado la sobredosis que acabó con la vida del líder de The Doors, incluso contratando a un médico corrupto para que certificase su muerte. Lo cierto es que los autores de estas teorías han construido unas argumentaciones tan sólidas y estructuradas que, cuando llevas un tiempo investigando, has de hacer un esfuerzo para no creértelas. Por ejemplo, hace un rato me ha sorprendido leer que el arma con la que Kurt Cobain se suicidó no tenía huellas dactilares…

Elvis Presley tampoco se libra de aparecer en estas historias. Las hay diversas y originales: escondido en Honolulu, protegido por el FBI, de incógnito en Argentina… Hace unos días, se me aceleró el corazón cuando, paseando por el puerto de Mogán, en Gran Canaria, me topé con un cartel que anunciaba a «ELVIS» –así, con mayúsculas–. El rótulo iba acompañado de una fotografía del susodicho, con su tupé y su traje blanco. Había que fijarse bien para comprobar que sus facciones no eran las del Rey, sino las de un imitador. «Free entry», rezaba el anuncio, que informaba de que se podía disfrutar de su actuación todos los viernes, a las diez de la noche, en el mismo local. Me dio un ataque muy tonto de risa, imaginando que, a partir de ese evento, alguien –¿yo misma?– inventara una nueva teoría conspiratoria: «Elvis no está escondido en Honolulu, sino en una pequeña localidad muy turística del sur de Gran Canaria».

Y cuando digo «muy turística» creo que me quedo corta. En el puerto de Mogán, casi todo gira en torno al turismo internacional. La primera noche que quise cenar por allí, salí a eso de las nueve y media y la mayoría de cocinas ya estaban cerrando. Algunas aguantaban media hora más. Un camarero de la única pizzería que cerraba a las diez y media me explicó que la mayoría de clientes eran escandinavos y, por tanto, los empresarios se adaptaban al horario europeo. Esos mismos camareros llevaban trabajando, sin cambio de turno, desde las once de la mañana o incluso antes. En algunos sitios, llegué a ver las cartas en todos los idiomas, salvo en español. En la zona costera de Maspalomas pasaba algo similar.

Nada que ver con el norte de la isla o con los pueblos de interior, donde es posible degustar gastronomía de la zona y a horas «normales». Agüimes, con sus muros coloreados y adornados con poemas, o Tejeda, bajo la frente del Roque Nublo: pueblo de almendras y miradores donde ser consciente de tu insignificancia frente al mundo. Teror, donde los gallos correteaban libremente por las plazas; Las Palmas, que, como Cádiz, podría confundirse también con La Habana. Y no digo que Mogán no sea bonito. Es un pueblo de casas blancas y flores en cada esquina, que despide al atardecer con un puñado de barcos meciéndose sobre las aguas del puerto y un sol fugitivo. Un viernes, el día oficial de mercadillo, me estaba bañando en la playa –una playa pequeñita, monísima, de aguas calmas– y coincidí con unos vendedores que comentaban la jugada del día: que no habían vendido casi nada, porque el turismo de ese viernes era, sobre todo, nacional. Me dio pena. Los «guiris» deben de contribuir a la economía del lugar, por eso, tal vez les compense adaptarse a sus horarios.

El viernes, eran casi las diez y media de la noche cuando regresaba a mi alojamiento. El ancho paseo que conducía hasta la playa estaba casi vacío, a excepción de unos gatitos que jugaban a morderse bajo la atenta mirada de su madre, y algún que otro turista desorientado. Entonces, lo divisé, sentado en un banco, con su traje blanco y su tupé. Era el Elvis de Mogán. Me miró, distraído, y yo me pregunté por qué no estaba en su actuación estelar, que supuestamente comenzaba a las diez. Cuando noté que se levantaba, hice algo de tiempo, por curiosidad, y lo vi hablar con un hombre que trabajaba en el local que lo había contratado. El del local le decía, con gestos, que tendría que esperar un poco. Y, de repente, supe lo que pasaba: se estaba televisando un partido de la Eurocopa y los clientes estaban muy entretenidos. El fútbol había desplazado a «ELVIS». Ni siquiera El Rey –aunque fuera el de Mogán– podía imponerse a un evento de tal calibre. Lo contemplé volver al banco, cabizbajo, envuelto en una tierna melancolía.

