Un país llamado Carvajal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2i), saluda al futbolista Dani Carvajal (1d) durante la recepción a la Selección española de Fútbol este lunes. / Ricardo Rubio / Europa Press

Menuda se ha líado con el saludo del segundo capitán de la Selección Española, el lateral del Madrid, Dani Carvajal. Parece que no ha sentado nada bien entre el progrerío nacional el supuesto desaire cometido por el futbolista al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al desplazarse al Palacio de La Moncloa, con el expreso propósito de ofrecer la reciente Copa de Europa al jefe del Ejecutivo, Carvajal no exhibió la efusividad que cabía esperar de un momento así. Sin embargo, lo más sorprendente ha sido la reacción en cascada al gesto del deportista. Desde la Ministra de Educación, Pilar Alegría, a la sazón portavoz del propio gobierno, hasta la número tres del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, han hecho suyas unas palabras que, en sí mismas, ponen al descubierto el sectarismo por el que se rigen las formaciones de progreso que componen la coalición que está al frente de España.

Tanto unos como otros, me han hecho recordar a uno de los personajes principales de El accidente, obra emblemática del albanés Ismaíl Kadaré. En ésta, el personaje al que hago referencia sueña con ser Stalin y conducirse como tal. Me pregunto si la tal Ana Sánchez, la que llamó «fascista» y «zafio» a Carvajal, también, aunque sólo fuera por un breve instante, tuvo la ilusión de que el diario Pravda era de su propiedad y, desde él, señalaba a un simple ciudadano por su comportamiento. La pendiente por la que se desliza el progresismo en España es tan peligrosa como evidente. Cualquiera puede, valiéndose de unos mínimos elementos de convicción para ello, razonar la estrategia que persigue un gobierno entregado de tal manera al discurso del odio al adversario político, al que no piensa bajo sus coordenadas.

La imaginación de Kadaré pone en la cabeza de un ficticio agente de la Unión Europea, destinado en el conflicto de los Balcanes a principios de los 90, la ilusión de sentirse por un momento el mismo Stalin y disponer de un poder omnímodo. Pero, el señalamiento de Carvajal es una realidad y no una ilusión. Este es el aspecto crucial del asunto, si bien la mayoría progresista persiste en mantenerlo en silencio. Faltaría más que una persona, incluso un jugador de fútbol profesional, incluso un miembro de la selección representativa de un país, no pudiera expresarse en libertad. Por ejemplo, lo ha hecho Mbappé, en defensa de sus ideas políticas, y nadie le ha afeado la declaración de principios. Sin embargo, no todos somos iguales a los ojos de cierta élite progre.

Carvajal no es sólo Carvajal. En su simpleza, este hombre representa en un doble sentido a España. Primero, como jugador de su equipo nacional. Y, en un segundo lugar, como ciudadano que tiene ideas propias sobre la situación política que se vive. Y, llegados aquí, Carvajal deja de ser un individuo concreto y pasa a ser el nombre de un país al que la mitad del mismo quiere someter vilmente. El gesto soberano del segundo capitán de La Roja es el estandarte en el que muchísimos españoles se reconocen y nadie puede reprobárselo, aunque se apellide Sánchez.