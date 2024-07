Parte del feminismo español está escandalizado con Roro, una influencer que graba vídeos en los que cocina para su novio, de nombre Pablo. La señalan como una emanación de la Sección Femenina de Falange: la perfecta ama de casa, modosita y servicial. La tildan en artículos de prensa como cabeza de lanza de una peligrosa tendencia de origen yanqui, las «tradwifes»: mujeres jóvenes que ensalzan los valores conservadores asociados a un rol de cocina, crianza y cuidar mucho al maridito trabajador.

He hecho de tripas corazón y me he puesto a ver su contenido. Lo primero que me llama la atención de sus vídeos es, sin embargo, la parte culinaria: Roro tiene en la cocina más aparatos que el Doctor Maligno en su cuartel general y hace en casa hasta el pan rallado y la mantequilla. Es una suerte que a Pablo no le guste también la cocaína, puesto que esto llevaría a su novia a plantar hojas de coca en Colombia, tratarla en laboratorios químicos clandestinos y distribuirla convertida en narcotraficante. También llama la atención su aspecto: Roro es muy guapa y transmite apacibilidad.

Pienso que hay algo en ese aspecto feliz de Roro que escandaliza a cierto sector tanto como su gusto por cocinar para Pablo. La Federación de Mujeres Jóvenes publicaba un hilo en Twitter con la foto de la chica y un montón de flechas señalando los graves pecados de su aspecto, a saber: «maquillaje impecable», «sonrisa amable», «enjoyada», «melena perfecta», «uñas perfectas» y «voz aniñada y complaciente», cargos que podrían aplicarse también a Yolanda Díaz o cualquier otra mujer progresista. Un feminismo que señala a una chica que vive de cierta forma y quiere imponer a las mujeres un molde de conducta debería hacer saltar las alarmas, pero como mínimo produce algunas preguntas: ¿qué es lo que les molesta tanto a esas feministas jóvenes? ¿Que otras chicas puedan seguir el ejemplo de Roro y cocinar para sus novios, o simplemente que Roro no haya aceptado la influencia de la Federación de Mujeres Jóvenes?

La presión sobre la mujer y su conducta va cambiando de manos con el tiempo. Si ayer te forzaban a ser como Roro, hoy te fuerzan a ser lo contrario. Más propia entonces de la Sección Femenina será, por tanto, la actitud de esta Federación que, por cierto, ha recibido más de millón y medio de ayudas públicas desde 2020 en 14 subvenciones. Se podrá opinar mucho sobre Roro, pero sus vídeos han costado cero euros al contribuyente.