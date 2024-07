El reparto de menores: cuestión de humanidad

Clavijo exige a Gobierno y PP medidas urgentes para fijar los repartos de migrantes

En lo que llevamos de año han llegado a Canarias cerca de 20.000 inmigrantes por vía marítima, casi el triple de los que lo hicieron el año anterior. El número de menores sin compañía tampoco ha parado de crecer, contabilizándose a estas fechas unos 6.000 niños y adolescentes tutelados por los servicios sociales de la Comunidad Autónoma, lo que supone aproximadamente el 40 % de los menores migrantes sin apoyo familiar de toda España. En el segundo semestre de este año, coincidiendo con el periodo de calmas en la mar, se espera que se superen todos los récords de llegadas de migrantes a nuestro archipiélago a bordo de embarcaciones precarias procedentes de las costas africanas, entre los que habrá muchos menores.

Canarias es frontera marítima exterior europea y forma parte del Estado español. Por ello es cada vez más frecuente que niños africanos, impulsados generalmente por los familiares que costean la travesía, traten de venir solos a Europa a través de la peligrosa ruta atlántica canaria, que es la que está a su alcance. Ningunos padres en condiciones normales ponen a un hijo en situación de riesgo extremo, lo que nos debería llamar a reflexionar sobre las causas de esa decisión desesperada que lleva a comprometer la vida e integridad física de esos menores para huir de la miseria en busca de un futuro que no tienen en sus países de origen, con la esperanza de adquirir una formación que les permita trabajar y enviar remesas para ayudar económicamente a sus familias. Saben que al llegar a nuestras islas han conseguido entrar en Europa, que serán atendidos, cuidados y educados por la entidad pública de protección y que se les proporcionará la autorización de residencia. Aunque el problema no es nuevo, se ha agravado en los últimos dos años, en los que se ha consolidado el trayecto de cayucos procedentes de Senegal y Mauritania que arriban fundamentalmente a la isla de El Hierro, el cual ha pasado de ser estacional a permanente.

La normativa en materia de menores migrantes sin compañía está asentada en diferentes niveles territoriales (europeo, estatal y regional), con mayor detalle en función de la proximidad de la Administración pública encargada de la atención al fenómeno migratorio. No obstante, hay que tener presente que los migrantes, sean o no menores de edad, son seres humanos y por la dignidad inherente a esa condición, tienen los mismos derechos fundamentales que los españoles, con independencia de la forma en que hayan accedido al territorio nacional o de la situación administrativa en la que se encuentren. El enfoque jurídico de la migración infantil debe hacerse desde la perspectiva de los derechos humanos y enmarcarse en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 y aplicable a todos los menores de 18 años, la cual consagra como principio fundamental el interés superior del menor, que necesita una especial protección y cuidado por su falta de madurez física y mental. Este tratado internacional, que ha sido ratificado por España y los países miembros de la UE, obliga a los Estados a prestar la protección y asistencia necesaria a todos los niños y niñas privados de su medio familiar.

En la Unión Europea, el Tratado de Lisboa hace referencia en su artículo 3 a la protección de los derechos del niño, los cuales se recogen en el art. 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Las políticas comunitarias de inmigración, control de fronteras y asilo dependen de los Estados miembros y, según el art. 80 del Tratado de la Unión, se rigen por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de responsabilidades, incluido el aspecto financiero. En este contexto se aprobó recientemente el Pacto Europeo para gestionar la migración y el asilo a nivel comunitario, que aún no ha entrado en vigor y no hace mención a los menores migrantes, el cual incorpora medidas para apoyar a los Estados que se enfrentan a importantes flujos migratorios.

En el ámbito estatal, la Constitución atribuye al Estado las competencias exclusivas en materia de inmigración, las cuales se desarrollan principalmente en la Ley de Extranjería. Este texto legislativo establece que la política de inmigración corresponde al Gobierno de la Nación, sin perjuicio de las competencias que puedan asumir las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales. Instaura también el principio de solidaridad en favor de aquellos territorios en que los flujos migratorios tengan una especial incidencia y permite, en el último apartado del artículo 35, que las Comunidades Autónomas puedan llegar a acuerdos con otras donde se encuentren menores extranjeros no acompañados para asumir la tutela y garantizar a esos niños mejores condiciones de integración.

En cuanto a Canarias, tanto el primer Estatuto de Autonomía de 1982 como el actual de 2018, atribuyen a la Comunidad Autónoma las competencias exclusivas para prestar la atención sociosanitaria y de orientación a los inmigrantes no comunitarios, así como las de acogida e integración de los menores extranjeros no acompañados, que se ejercen a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. En desarrollo de esas competencias estatutarias se aprobaron las leyes autonómicas de atención integral a los menores de 1977 y de Servicios Sociales de 2019, las cuales regulan las funciones de protección a la infancia, que comprenden la acogida, tutela e integración de los niños y niñas en situación de desamparo que se encuentren en nuestra Comu-nidad.

Hay que tener en cuenta que los incesantes flujos migratorios de los últimos años, provenientes de los países africanos más próximos a las Islas Canarias, eran imprevisibles en el momento en que la Comunidad asumió las competencias para la asistencia integral de los menores. Cabe recordar que la primera patera llegó a Fuerteventura en agosto de 1994 y que en esos momentos la asistencia social estaba dimensionada, en cuanto a medios personales y recursos económicos, para atender a los niños desamparados nacidos de familias residentes en Canarias. En cambio, la continua y creciente presión migratoria ha provocado la llegada incontrolable de gran cantidad de niños y adolescentes sin compañía que desborda la capacidad de unos servicios asistenciales que no están previstos para esas contingencias excepcionales. La cronificada saturación de los recursos de la entidad pública de protección a la infancia ocasiona serias dificultades de gestión. No obstante, el mayor obstáculo es la consecuente masificación que impide el tratamiento individualizado al que cada menor tiene derecho, en función de sus especiales circunstancias, y provoca la vulneración de los derechos humanos de los menores, hacinados en centros que no reúnen las condiciones adecuadas.

Como hemos visto, el principio de solidaridad está presente en el más alto nivel de nuestro ordenamiento jurídico para asegurar que las personas migrantes reciban un trato respetuoso con los derechos humanos, lo que resulta prácticamente imposible cuando se ha de hacer frente a una presión migratoria que desborda los recursos asistenciales de un determinado territorio y desemboca en situaciones de crisis humanitaria. La desatención de los menores sin acompañar por la insuficiencia de medios es la consecuencia más grave, puesto que se encuentran privados de una familia durante la etapa de crecimiento físico y mental preparatoria de la vida independiente en la fase adulta, por lo que necesitan ser protegidos, cuidados y educados para aspirar a una vida digna en sociedad.

La Comunidad de Canarias, debido a su posición geográfica, tiene que afrontar la gestión de una crisis humanitaria sin precedentes y de dimensiones imprevisibles que afecta a menores vulnerables, sin tener competencias ni medios para poder evitarlo. No hay que olvidar que los niños y jóvenes que viajan solos a Canarias entran de manera irregular en territorio español por una frontera exterior europea que el Estado tiene el deber de vigilar. En consecuencia, la responsabilidad principal sobre el control migratorio recae en el Estado a quien también compete, en este ámbito y entre otros asuntos, la negociación de acuerdos internacionales con los países de origen, el asilo, la devolución de migrantes en situación irregular, la repatriación de menores para ser entregados a sus familiares, defender en Europa los intereses nacionales, recabar la ayuda financiera de los fondos comunitarios o presentar iniciativas legislativas para reformar la legislación nacional.

La sociedad canaria ha dado ejemplo de humanidad, pues es notorio el esfuerzo realizado por los diferentes profesionales para ayudar a los migrantes que llegan exhaustos y el trato digno y respetuoso que se les dispensa. Los representantes políticos de todas las instituciones (Parlamento, Gobierno, Cabildos y Municipios) han actuado con una unidad que escasea a nivel nacional, lo que ha fortalecido el mensaje de emergencia humanitaria que afecta a los jóvenes migrantes y ha permitido que la demanda de solidaridad interregional haya tenido visibilidad en toda España. Ha ocupado un espacio relevante en la agenda nacional, habiéndose convocado varias reuniones de la Conferencia Sectorial de la Infancia y Adolescencia y creado a primeros de año la Comisión Interministerial de inmigración. A pesar de todo, cuesta entender que la proposición legislativa para obligar a un reparto solidario interregional de menores haya decaído a causa del insuficiente apoyo parlamentario.

En definitiva no estamos ante un problema de Canarias o de partidos políticos, es un problema de país, de incumplimiento de leyes sobre derechos humanos de alcance universal y de desprecio a la normativa interna, teniendo en cuenta que los arts. 2 y 138 de la Constitución obligan al Estado a garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad interterritorial atendiendo a las particulares circunstancias del hecho insular y que el art. 2 bis) de la Ley de Extranjería impone igual garantía de solidaridad a aquellos territorios en que los flujos migratorios tengan una especial incidencia, de manera especial cuando se trata del interés superior de menores vulnerables sin familia en situación de desamparo. En consecuencia es necesario retomar el diálogo político con sensatez, sensibilidad y urgencia para solucionar de manera solidaria y definitiva un asunto de alcance nacional que afecta ahora a los niños y niñas de Canarias que están separados de su familia, pero que puede extenderse en otro momento a cualquier otra región española. Igual que Canarias no abandona a su suerte a los niños que llegan a El Hierro, las demás Comunidades Autónomas deberían hacer lo propio con los menores inmigrantes del Archipiélago.