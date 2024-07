Desterrados

En su reunión de ayer con las organizaciones no gubernamentales el presidente Fernando Clavijo mostró cierto optimismo que sorprendió a algunos sobre la malhadada reforma de la ley de Extranjería, imprescindible para que la distribución de menores migrantes no acompañados en las diversas comunidades autónomas disponga de cobertura y justificación normativa. Teniendo en cuenta como acabó la cosa hace un par de semanas –con el PP y JxC votando en contra e impidiendo cualquier cambio – la confianza podría parecer excesiva. Y lo es.

Uno sospecha que Clavijo, simplemente, pone buena cara para insistir una y otra vez para que se produzca un milagro y el PSOE y el PP lleguen rápidamente a un acuerdo antes de que comiencen las vacaciones veraniegas. Porque el presidente canario es ya una gota malaya que cae una y otra vez para presionar, pero quienes están en el deber de ponerse de acuerdo son los socialistas y los conservadores en el Congreso de los Diputados. Las babiecadas de Nira Fierro, insistiendo en que el responsable del acuerdo o del desacuerdo es el presidente del Gobierno de Canarias, son una patética muestra de torpeza política que solo aporta mezquindad y trapacería a una situación tan delicada como esta. El responsable de esta situación es, competencialmente, el Gobierno central, y es el PSOE quien gobierna en España desde hace ya seis años. Desbarrar en otra dirección como cacatúas indignadas no les servirá para nada. Otro tanto cabe decir del PP, que se supone que es lo que antes se llamaba «un partido de estado» y que no puede seguir jugando indefinidamente entre acercarse al centro o coquetear con el público de extrema derecha, como sugieren las últimas declaraciones de Alberto Núñez Feijoo. «Los españoles tienen derecho a sentirse seguros en sus casas». ¿Opinará Núñez Feijoo lo opuesto en Canarias? «Los canarios no se merecen estar seguros en sus casas». Por lo demás, ¿quién se siente inseguro en sus casas, en cualquier punto de España, a causa de la inmigración y, más concretamente, de los menores no acompañados? ¿El presidente del PP siente temor en su chalet por verse repentinamente rodeado por mauritanos armados con machetes ensangrentados?

En su reunión con las ONG Clavijo les preguntó sobre sus recursos para atender a más menores migrantes. Las respuestas fueron sinceras y lacónicas. No cuentan ya con recursos. Han llegado al límite. Entre otras cosas, y aparte de la falta de pasta, está la extraordinaria dificultad de alquilar inmuebles, por ejemplo, porque los propietarios no los ceden. Respecto al Gobierno autonómico desde el pasado año lleva gastados más de 168 millones de euros para atender a los migrantes menores de edad. Es una cantidad global que abarca todos los gastos – en apertura y rehabilitación y equipación de nuevos centros, en material de toda clase, en alimentación y atención médica, en transporte, en trámites administrativos, profesionales o contactos con el exterior – y que obviamente se sigue incrementando a medida que llegan nuevos niños y adolescentes (anoche se acercaba a las islas un cayuco con más de 300 personas a bordo). Un detalle: ni un céntimo de esos 168 millones de euros ha sido aportado por el Gobierno central. Ni un miserable céntimo. No se me ocurre culpar a esta infame tacañería al PP, aunque si le das cinco minutos a Sebastián Franquis seguro que encuentra la forma de hacerlo. Podría pensarse que mientras se llega a una solución Madrid por lo menos soltaría pasta y se pondría a disposición del Gobierno autonómico para estbablar una colaboración sistemática. Nada de nada. Y si se lo piensa unos minutos, convendrán conmigo que es perfectamente comprensible. Canarias está lejos. Canarias es una suerte de zanja atlántica entre nosotros y esos molestos niños de las narices que no dejan de comer, de crecer, de incordiar. La tentación, desde el primer minuto, fue esa. Desterrar a los chicos en Canarias. ¿Pero no es eso, exactamente, desterrar a Canarias de Europa y de España?

