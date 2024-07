monedero maduro

En una de sus frases redondas, Julio Cortázar expresó el sentimiento que produce ver a uno de los hipócritas fundadores de Podemos bailando al son de la música de Maduro a pocas horas de la cita electoral en la república bolivariana de Venezuela. Una frase que agiganta, aún más, la estela del argentino, autor del Bestiario o la espectacular Rayuela. «Silogística perfecta del humilde» fue la sentencia lapidaria que empleó el novelista para referirse al mundo de los desfavorecidos, de los olvidados de la historia, aunque víctimas de ella. Y ésta es la sensación que transmite el incesante vaivén del orgullo de la escoria roja de Occidente. Disfrutando y riéndose mientras un tercio de los venezolanos ha tenido que salir del país por la pobreza reinante en busca de mejor fortuna. Y los que no han logrado escapar sufren a diario las carencias o la persecución de un régimen que, en el paroxismo de la contradicción, fue ideado para protegerlos. Un completo despropósito como cabía esperar de cualquier forma de totalitarismo.

Hay expresiones que sólo los nacidos en Canarias llegamos a entender, porque, en su origen, proceden de Hispanoamérica y, gracias al lazo de hermandad, incluso lingüística, que nos une, somos capaces de manejar. Una de ellas es la que sirve de título al presente, magnífico resumen de lo que Maduro, pero especialmente Juan Carlos Monedero y Rodríguez Zapatero, representan en la comunidad latina. El «huevón» es el vago, el perezoso, un parásito social, alguien que vive de los demás sin dar golpe. ¿Cómo llamaríamos, si no, al que se empeña tozudamente en convencer de que en Venezuela gobierna la libertad, la democracia y la justicia social con las políticas de Maduro? ¿Cómo pretende el proclamado príncipe Zapatero decir que en la misma patria de Simón Bolívar se respetan los derechos de los pobres? ¿Quién es Monedero para dar lecciones de solidaridad cuando vive a cuerpo de rey mientras que millones de venezolanos no disponen de lo más mínimo? La expresión «huevón» hasta se queda corta. En fin, las elecciones en el país de las riquezas naturales y el petróleo habían pronosticado un vuelco del régimen. La gente estaba, más que cansada, hastiada de las consignas del gorila Chávez y su fiel ahijado, el guagüero Maduro. Y, aunque la nación no ha logrado zafarse del yugo de los bolivarianos a causa del fraude masivo en el recuento de los votos emitidos, una cosa seguirá siendo verdad y es que Monedero y Zapatero cumplirán con el destino que la historia les tiene reservado, el del descrédito y la humillación permanente. Un par de huevones que correrán raudos por la pendiente de la inmensa vasija que es el comunismo en todas sus formas y variantes.