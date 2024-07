El verano azul del juez Peinado

Mientras miles y miles de personas chapotean exaltadas entre las aguas de su verano azul, el juez Peinado entra en el despacho de Sánchez e interroga al presidente sobre los ajustes académicos de su esposa Begoña. No está nada mal para este casi agosto olímpico, frito de calor, donde el magistrado perseverante sueña con una medalla. Veremos si el presidente, tras comparecer cerca del tálamo conyugal, tiene ganas de pasar unas jornadas de buceo en el mar de Lanzarote y degustar paella en La Mareta. Los socialistas están indignados con la indagación judicial y el uso que está haciendo el PP de la misma en sociedad con el búnker de la ultraderecha. Me parece fatal la conjetura de Ferraz: nadie está a salvo de la sospecha ni de la presunción de inocencia. La defensa del exponente máximo del poder ejecutivo tiene a mano los instrumentos que considere para frenar al togado. Y este, por su parte, dispone de las herramientas convenientes para meter el hocico en las profundidades de la pareja monclovita. Admiro esas democracias capaces de articular contrapoderes para pedir cuentas a un mandatario que abonó de manera irregular el servicio de una prostituta. ¿Qué hay un exceso de celo o una cacería? Pues que lo determine el órgano correspondiente. Esta mensualidad agosteña, que amenaza con hacer del asfalto un chicle gigante, echa abajo la teoría de que durante la época más veraniega no se mueve ni un pajullo. Falso. En un ensayo tardío sobre las sombras chinescas de la democracia española penetra todo un juez en Presidencia. Las consecuencias del trámite, con la asistencia del fiscal y Vox por la acusación, están por ver. Lo malo sería sembrar la percepción de que la independencia judicial se encuentra en entredicho, y que existen espacios del comportamiento público a los que resulta imposible acercarse. Lejos de los aspavientos contra la causa y la picazón que provoca entre el socialismo, pensemos como ciudadanos en la madurez democrática y en los resortes para controlar la actuación de la autoridad. Y luego a margullar en el mar.

