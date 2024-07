A Bambi le crecen los colmillos

Archivo - Los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero en el acto de reconocimiento a la cooperación hispano-francesa en la lucha contra el terrorismo en el Palacio de La Moncloa / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

En el imaginario político español –me refiero al culto de las imágenes– Rodríguez Zapatero ha pasado de ser simplemente un tontaina a convertirse en un bambi de colmillos afilados. No hay más que fijarse en la siniestra relación servil que mantiene con individuos de la calaña de Maduro, que amenaza a sus opositores democráticos con un baño de sangre de no salirse con la suya. Así y todo, nuestro bambi no tiene inconveniente en apuntalar como observador amigo al sátrapa venezolano. Nadie que se considere demócrata puede tener esa clase de tragaderas que impiden distinguir entre un revolucionario y alguien que se presenta ante su pueblo como un asesino amenazándolo de muerte. El mismo Lula da Silva, presidente de Brasil, ha querido desmarcarse de la estrategia de pánico emprendida por el chavismo. Lo mismo que ha hecho y de manera contundente Gabriel Boric, presidente chileno, crítico con las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela. Ambos considerados líderes progresistas y de la también llamada Patria Grande.

Pero Zapatero, no. Él, al contrario, ha preferido encabezar la delegación del Grupo de Puebla, el foro que agrupa entre otras la peor representación mundial del izquierdismo populista en Latinoamérica, África y Asia. Sonriente y orgulloso, olvidándose incluso de si alguna vez en la vida se le pasó por la cabeza la idea socialdemócrata, José Luis Rodríguez Zapatero es desde hace tiempo y continúa siéndolo en la actualidad uno de los principales aliados estratégicos de Maduro. Me figuro lo que pensará de él Felipe González, el octogenario referente del socialismo español que lo retó sin éxito a debatir públicamente sobre todas estas cuestiones y algunas más, en las que nunca seguramente se pondrán de acuerdo. ZP rehusó, tengo entendido, porque él no discute abiertamente con compañeros, como si esa palabra significará aún algo entre el abismo que separa a un viejo socialdemócrata de un arribista del populismo, decidido a blanquear la figura del opresor que promete baños de sangre.