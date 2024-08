Un cínico cantinflesco

Pedro Sánchez está llegando a una situación que yo, sinceramente, nunca esperé. Sánchez se está convirtiendo –después de seis años en una montaña rusa que hace un año se volvió austrohúngara -- en un político previsible. Y es que el patrón siempre es el mismo: pagar el precio que sea necesario para mantenerse en el poder. Es como un novelista ingenioso que se entrega a ocultar el mismo argumento libro tras libro. Ahora toca la negociación con ERC para investir presidente de la Generalitat a Salvador Illa. El señor Illa ganó ampliamente las elecciones autonómicas hace ya tres meses y ahí sigue con su cara de vendedor de enciclopedias de jardinería con tres hernias discales. Sánchez no es esfuerza por el líder del PSC y anterior camarlengo de Iceta. Ha cerrado un pacto con los republicanos catalanes porque en caso contrario la legislatura, su legislatura de chichinabo, estaría definitivamente muerta.

La única alternativa al acuerdo entre el PSOE, el PSC y ERC es un muy problemático frente de fuerzas independentistas, y si tan propósito fracasara, unas nuevas elecciones autonómicas. Sánchez y su gente –psocialistas y yolandistas -- necesitan no enajenarse la simpatía de Esquerra y evitar una nueva eripsela soberanista en Cataluña. De acuerdo. Lo que ocurre es que desgraciadamente Sánchez no es un novelista, sino un político ventajista, improvisador, descarnado e irresponsable. Y su preacuerdo con Esquerra, si se materializa, supondría un golpe directo y explícito contra el estado de las autonomías y la cohesión política-territorial de España. "Es un paso hacia la federalización del Estado". La federalización del Estado no progresa ni se obstruye a través de una negociación bilateral entre el Gobierno central y un gobierno autonómico para investir un president. Si Sánchez tiene un modelo federal de España en la cabeza y no en las gónadas debe presentarlo en las Cortes y debatirlo con los grupos parlamentarios, debe pelearlo, si lo identifica como un objetivo estratégico de su mandato, en el Congreso, en el Senado, en la Conferencia de Presidentes. Y debe concretarlo, desde luego, en una propuesta legislativa. En el programa electoral con el que se presentó el PSOE no figuraba un cupo catalán. No figuraba siquiera la federalización del Estado y menos aún a través de una modificación drástica y sin consultar a nadie del sistema de financiación autonómica. Es un mentiroso y un farsante el señor presidente. Es un cínico cantinflesco y un sinvergüenza que ha perdido cualquier rastro de decoro. Y no tiene límites a la hora de desplegar estas excelsas cualidades en los espacios ejecutivo, legislativo y judicial, patrimonializando el Estado, dividiendo el país a través de un guerracivilismo vocinglero y ramplón, haciendo pasar por bienestar económico lo que solo es crecimiento del PIB y ñapas y contrataciones públicas, sin ningún impacto apreciable, entre otras magnitudes, en el desarrollo del PIB per cápita, en la renta familiar disponible o en la pobreza infantil.

Por supuesto, el propio sistema de financiación autonómica, queda muy gravemente comprometido por este preacuerdo. A ver cómo se puede decir más sencillamente: el presidente Sánchez no tiene ningún puñetero derecho a hacer esto. Ninguno. Está practicando una mezquina deslealtad institucional tanto con el Estado en su conjunto como con las restantes comunidades autonómicas, incluida Canarias, una de las más insuficientemente financiadas, tanto con el Partido Popular como por el PSOE en el Gobierno central. Aumentarán las tensiones políticas hasta lo indecible. Lloverán recursos de inconstitucionalidad y denuncias en la sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Todo será fascismo apocalíptico e intentos de deslegitimar vilmente a un gobierno progresista, dialogante, benemérito. Pero serán tres meses más en el poder. O un semestre. O todo un año. Para Sánchez solo por un año vale la pena.

