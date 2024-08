De agua y otras vicisitudes

Cuando he de hacer un viaje largo en coche, procuro no beber nada en las horas anteriores a iniciarlo. Un médico me reprendería, pero habrá personas que me comprendan incluso antes de justificarlo. Los que, como yo, se pasan el día yendo al servicio, y no porque tengan ningún problema de salud. Cuando era niña, mis padres me llevaron al pediatra, por si acaso, pero este, después de hacerme pruebas, llegó a la conclusión de que no me pasaba nada. «Tendrás la vejiga pequeña», me dijo, y se quedó tan ancho. Recuerdo a mi pediatra. Lo llamábamos «el Capitán Araña». Tenía gafas rectangulares, manos delgadas, huesudas, que se movían con gracilidad sobre la superficie de su escritorio, y unos rizos que parecían hechos con moldeador. Todo en él rezumaba petulancia. Cada vez que iba a realizar un diagnóstico, consultaba su Vademécum, un grueso volumen que debía de contener todo el saber universal de la medicina. Alfonso X El Sabio hubiera alucinado.

La cuestión es que el Capitán Araña no me ofreció ninguna solución para mi problema y, simplemente, asumí que sería eso: una vejiga pequeña. Desde entonces, recurro a trucos caseros, como el de no beber antes de los viajes o de entrar en el cine. Con los años, he conocido a varias personas a las que les sucede lo mismo. No estoy sola. Por eso, quienes lo padecemos guardamos miles de anécdotas y de aventuras en torno a tener que buscar un baño para aplacar nuestra urgencia, si nos pilla fuera de casa. En esa ecuación entran los baños de los bares y una conveniente cara de cordero degollado que pueda despertar la compasión de los camareros cuando el cartel reza: «Baño solo para clientes». ¡La de botellas que he comprado a lo largo de mi vida con el fin de convertirme en clienta! Nadie se imagina lo caras que pueden salir las «vejigas pequeñas».

Y en este punto, surge la duda: ¿los bares están obligados a dejarnos pasar al servicio, en caso de urgencia? Pues no: según la ley, solo tienen esa obligación con los clientes. Así que, ya sabéis: a comprar botellas de agua –lo cual resulta contraproducente para el problema, en cierto modo–, o a jugársela y confiar en la clemencia del camarero de turno. Antes era más valiente, en ese sentido. Hasta que, hace casi una década, fui a Burgos y me encontré con cinco locales seguidos en los que no me dejaban usar el baño sin ser clienta. Nunca he conocido a gente más firme que los burgaleses. Ahora, rara es la vez que pido el favor sin consumir algo, porque lo contrario me haría sentirme como Paul Newman en El golpe.

Pero, igual que yo respeto la ley en ese sentido, me gustaría que los bares también cumplieran su parte y no pusieran ninguna objeción, por ejemplo, cuando pedimos un vaso de agua. La polémica del agua hizo furor en 2022, cuando entró en vigencia la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que indica que «Los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento». Sin embargo, aun hoy existen bares que se niegan a darte un vaso y te obligan a comprar una botella. Ocurre sobre todo en las zonas más turísticas, quizá porque se da por hecho el mayor desconocimiento legal de los clientes extranjeros.

Hace una semana, me sucedió en el bar de un hotel de Mogán. Ante mi protesta, la camarera llamó a su encargada y ella me explicó que la ley indica que están obligados a dar un vaso de agua no embotellada, pero allí no trabajaban con ese tipo de agua: «En el sur de la isla no solemos beber agua del grifo, y no te recomiendo que lo hagas». Oficialmente, el agua por esa zona es potable, pero un buen amigo que vive en Juncalillo me contó que existe una especie de creencia asentada según la cual el agua del sur es mala. Lo cierto es que, en casos como este, incluso la ley cae en situaciones irresolubles.

Al final, me callé y pedí una botella; con gas, para sentirme más sofisticada. En los restaurantes italianos, la gente no hace más que pedir agua con gas: lo descubrí cuando estuve en Roma, hace unos años. Agua con gas y los consabidos Aperol Spritz, muy naranjas y decorativos, brotando como setas por las terrazas del Trástevere. Se han puesto de moda también aquí, y una puede sentirse muy italiana en el madrileño barrio de Latina o en el paseo marítimo de Maspalomas. Si a eso le añadimos un vaso de agua, para suavizar el efecto del alcohol, podemos ser los reyes del verano. Y más aún si ese vaso nos sale gratis.

