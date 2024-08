La crisis del Puerto de la Cruz

La ruptura del pacto que sostenía al gobierno municipal de Puerto de la Cruz solo puede no entenderse fuera del Puerto de la Cruz. Hasta cierto punto el fin estaba anunciado desde finales de mayo, y aun antes ya se produjeron roces y desacuerdos entre el PSOE y la Asamblea Ciudadana Portuense. Es más bien estúpido y cansino intentar dirimir quien tiene la razón. Una parte de la responsabilidad, por supuesto, la carga el alcalde, Marco González, una personalidad enérgica, expansiva y a veces arrolladora. González tiene la convicción – y no le falta razón –que un alcalde que no ejerce plenamente de alcalde no es alcalde ni es nada. Los de Asamblea Ciudadana creen, en cambio, que el alcalde es demasiado alcalde y se olvida a menudo que carece de mayoría absoluta.

Las querencias y porfías entre los socialistas y los asamblearios son, en realidad, de naturaleza paternofilial. Asamblea Ciudadana, que surgió en el otoño de 2014, es en realidad una ocurrencia de un conjunto de socialistas, exsocialistas y simpatizantes socialistas que no querían saber nada de renovación en el PSOE. Hasta Jaime Coello tuvo que ver con ACP después de su paso por Sí se puede. En realidad también se incorporaron antes y después de las elecciones locales bastantes sisepudimos, pero desde el principio el liderazgo más obvio y eficaz fue el de David Hernández, un joven procedente del barrio de San Antonio. En 2015 consiguieron 2.000 votos y tres concejales. En 2019 bajaron ligeramente (1.886) pero conservaron las tres actas, y pactaron por primera vez con el PSOE. Un momento particularmente tenso – casi operístico -- se produjo cuando una de las compañeras más brillantes del equipo de Marco González se convirtió en pareja de David Hernández. El alcalde – él sabrá por qué – lo llevó francamente mal y la concejal abandonó el partido. Hasta en las elecciones municipales a veces resplandece cierta justicia poética. Cuando se abren las urnas después de los comicios de 2023 los socialistas se llevan el disgusto de quedarse a un puñado de votos de la mayoría absoluta. Y se reprodujo de nuevo el pacto entre el PSOE y ACP.

Otros artículos de Alfonso González Jerez Retiro lo escrito Un cínico cantinflesco Retiro lo escrito Luchando por la negociación Retiro lo escrito Desterrados

Para David Hernández, simplemente, el alcalde prioriza excesivamente los festejos y festivales y, en cambio, no se presta la debida atención política y presupuestaria a las infraestructuras, la planificación y las políticas de sostenibilidad. Para Marco González la dinamización económica de Puerto de la Cruz ha sido una asignatura obligatoria a fin de mantener la diminuta ciudad viva, próspera y con capacidad de liderazgo en el Norte de Tenerife y a ese objetivo – a sacar al municipio de la modorra de la inactividad y la insignificancia, a renovar su oferta turística, patrimonial y cultural – ha dedicado dos esforzados mandatos. Pero es cierto que otros cambios imprescindibles han sido postergados, empezando por mejorar y reorganizar la misma capacidad de gestión de las oficinas municipales sin ir más lejos. El ayuntamiento de Puerto de la Cruz es una de las administraciones locales más lentas, envejecidas y arregostadas de la isla.

Me parece difícil de creer que el pacto alternativo ya esté hecho y que indefectiblemente la ACP entre a gobernar con el Partido Popular y Coalición Canaria antes de que finalice agosto. El pasado mayo circularon rumores que apuntaban a sondeos del alcalde entre los coalicioneros para reforzar su apurada mayoría. Algunos, en el PSOE, murmuran que debió hacerlo hace meses y, al fin y a postre, los socialistas portuenses han crecido en los últimos nueve años arrebatando electores a Coalición, reducida a dos ediles en la actualidad, quién te ha visto y quién te ve, gracias a Sandra Rodríguez, una bomba lapa de la que los nacionalistas no han sabido desprenderse. Yo diría que el teléfono de Hernández va a sonar cada vez menos y el de Francisco Linares cada vez más.

Suscríbete para seguir leyendo