Modas y costumbres

Desfile de la colección ‘Atelier’, de la diseñadora grancanaria Aurelia Gil, en la pasarela de ‘Colección Bridal, Gran Canaria Moda Cálida’. | | LP/DLP

En los tiempos actuales me resulta muy agradable ver que en la calle no hay dos personas vestidas igual; cada una va como le apetece, lo mismo vestidos en plan deportivo y cómodo, la mayoría, que con diferentes estilos de vestimentas que no siguen el dictado rígido de ninguna moda, de manera muy distinta a como ocurría en épocas anteriores en que las sociedades y las personas eran esclavas de las modas, y no sólo en el vestir, sino también en costumbres totalmente absurdas y hasta letales como fue, por ejemplo, la obligación de fumar de todos los hombres, porque si no, no se les consideraba con la hombría suficiente para vivir en sociedad. Y hasta los médicos fumaban; nadie se atrevía a dejar de fumar. Mi padre, que desde niños nos advirtió del peligro para la salud que era el cigarro, decía: cómo tienen que tener los pulmones los fumadores...

Parece que vamos evolucionando, afortunadamente, y no solamente en el fumar y en el vestir, sino, también, en otro orden de cosas como en cuanto a la participación de la mujer en actividades que antes le estaban vetadas, pero que hoy ya no hay barreras para ellas.

La tiranía de las modas era tal en otros tiempos, que cualquier foto de épocas pasadas suele ser una muestra de la igualdad en el vestir, que también estaba supeditada a las diferentes clases sociales a las que se perteneciera, y un ejemplo de las rígidas costumbres de otras épocas.

Una preciosa foto que conservo de una decena de jóvenes nuevas maestras, y entre ellas mi madre, que en los años veinte se fotografiaron delante de la basílica del Pino a donde fueron a dar las gracias por haber aprobado las oposiciones, muestra una vestimenta exactamente igual en todas ellas, de la cabeza a los pies: el mismo estilo de sombreros, el mismo estilo de trajes y el mismo estilo de zapatos; todas vestidas exactamente igual.

Mi padre también recordaba en casa cuando era obligado que los hombres salieran a la calle con sombrero, y que un conocido joven de la sociedad de Las Palmas fue el primero que se atrevió a salir por Triana destocado, pero con el sombrero en la mano, dando el primer paso para la erradicación total de la obligación de cubrir la cabeza en la calle.

Afortunadamente, las tiranías de las modas han ido desapareciendo, aunque no del todo, pues a la juventud le gusta identificarse entre sus diferentes grupos y muchos de ellos adoptan modas estrafalarias y absurdas y que mi padre llamaría «de salvajes», como la de colocarse piercings en la cara, lo que le ha provocado a mi nieta, hace muy poco, una grave infección que entorpeció sus vacaciones helvéticas por, al menos, un día.

No suelen verse damas emperifolladas y con altos tacones por la calle; esos atuendos se reservan hoy día para acontecimientos importantes, como los conciertos de los jardines del Hotel Santa Catalina, donde cada vez que voy tengo la fortuna de que pase por delante de mí un extraordinario desfile de modelitos y de zapatos de alta gama, como no los veo en ningún otro concierto; ni a los modelitos, ni a las damas que los lucen, tampoco.