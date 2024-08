Dentro de poco o mucho, todo depende, ir a por un helado para combatir la altas temperaturas queda relegado por una opción más 4.0: me voy al refugio de calor. El Gobierno de Clavijo desplaza el relato de un espacio para protegerse de la bomba atómica, y diseña para La Isleta un territorio verde, con buena sombra y alguna fuentecilla para evitar la deshidratación. Se trata de levantar un Edén en medio de las llamaradas del cambio climático. Lo deseable sería que la ciudad, a estas alturas, no tuviese que recurrir a un cobijo de estas características. Pero ya todo el mundo sabe que los corredores verdes de LPGC no pasan de la fase de recreación digital y que nadie ha sido capaz de ponerle el cascabel al crecimiento desbordante del tráfico. El refugio contra las emanaciones caloríficas se perfila, por tanto, como el lugar idóneo para superar una crisis climática. Y dada la espiral fatídica, es más que probable que la demanda supere a la oferta. Pensemos de la misma forma que el paciente que espera con drogas para el dolor a que le coloquen su prótesis de cadera. Habrá, entonces, una lista de espera para adentrarse en ese paraíso isletero, cuyo perfil arquitectónico o paisajístico me abastece de inquietudes. Me las reservo a a la espera de noticias. El Archipiélago canario, pese a los zarpazos del calor, va con retraso en el asunto, a la vista de lo adelantadas que están otras ciudades. En Barcelona o Vitoria, los espacios superan el centenar. Se reparten entre bibliotecas, centros escolares ajardinados, microclimas de humedad en pequeños parques... Y todo ello, cartografiado en una web para no perderse. A falta de estas bondades en nuestra escenografía urbana, la ausencia queda suplida por el merodeo en el interior de grandes almacenes y tiendas con un inolvidable aire acondicionado. Hasta allí va el personal para huir de la bomba más mortífera: solajero, mercurio disparado, hormigón y asfalto. Una pregunta como broche: ¿hay que dejar entrar a los negacionistas a este nirvana, vergel o gloria que se trae entre manos la oficialidad autonómica? Yo los dejaría fuera.

