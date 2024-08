Retrocediendo / La Provincia

Si bucean un poco por las redes descubrirán con la misma sorpresa que lo hice yo que en Estados Unidos– cómo no – existe una tendencia emergente y ya bastante arraigada de mujeres que han decidido, o al menos eso quieren aparentar, quedarse en casa a atender las necesidades familiares en vez de echarse a la vorágine del mundo laboral. Tradwifes, se hace llamar. Es decir: esposas tradicionales. Ahí es nada.

No hay más que teclear el anglicismo en cualquiera de las plataformas de videos caseros o redes sociales más populares para descubrir a un montón de señoras, jóvenes en su mayoría, incluso muy jóvenes en algunos casos, vestidas de punta en blanco, maquilladas como para una boda y peinadas con esmero que se afanan en la cocina, algunas hasta con uno o varios críos pululando a su alrededor, contando, con sonrisa Profident y cierta condescendencia edulcorada, cómo se hace el bizcocho de no-sé-qué, el pastel de no-sé-cuántos o el manjar favorito de su amorcito. Pero no queda ahí la cosa. También las hay que explican cómo quitar manchas, separar la colada u organizar el hogar, entre otras muchas tareas domésticas, además de dar trucos y consejos sobre la crianza de los chiquillos. En los casos más extremos de aquellas que han cambiado el asfalto por la vida en el campo más o menos a la antigua usanza incluso te cuentan cómo se han de cuidar los animales de la granja y el huerto. Estas últimas con un aspecto algo más desaliñado, pero siempre con ese estilo sencillo, aunque glamuroso, de petos vaqueros y vestidos floreados y el saludable tono sonrosado de los que viven lejos de la ciudad. Y lavadora, claro.

Y dirán ustedes qué tiene de malo elegir de manera consciente cualquier estilo de vida beneficioso para todas las partes implicadas, pero es que habría que empezar por escarbar en las realidades al otro lado de esas pantallas para descubrir si es cierto que esa elección en apariencia inofensiva de retroceder no menos de setenta años en el desarrollo social del mal llamado primer mundo ha sido en verdad escogida o impuesta más o menos explícitamente por las circunstancias o incluso por el cónyuge. Porque, no nos engañemos, hay que tener una situación financiera muy desahogada o un marido con unos ingresos muy por encima de la media para poder permitirse no salir a ganarse el pan y quedarse en casa jugando a las casitas – sin ánimo peyorativo - además de que, ojo al dato, aún no he visto yo que surja la tendencia modern husbands, o sea, que sean los maridos los que se queden en casa horneando pasteles porque sus mujeres disfrutan de una remuneración suficiente para darle la vuelta a la tortilla.

No es difícil llegar a la conclusión de que esta corriente tan perjudicial para la lucha por la igualdad de la mujer hunde sus raíces en la triste realidad de que las féminas hemos salido perdiendo en esta guerra: lejos de conseguir la paridad en la repartición de tareas del hogar, el cuidado de los hijos, los salarios o el acceso justo a los puestos de trabajo, el precio por incorporarnos al mercado laboral ha sido extremadamente caro, ya que ahora trabajamos igual o más que los hombres no sólo dentro de la casa, sino también, y ojo al adverbio, fuera de ella.

No es de extrañar, por tanto, que estas madres económicamente acomodadas pero desbordadas por la imposible conciliación de hijos, hogar y vida laboral cuyas parejas consideran que cualquier aportación por su parte más allá de la exclusivamente pecuniaria es un esfuerzo colaborativo y no parte de su responsabilidad hayan decidido tirar la toalla y retroceder a una forma de vida tan rancia como dañina para todas las integrantes del aún llamado sexo débil, pero desde luego mucho más cómoda en apariencia, haciéndonos un flaco favor a todas las demás.