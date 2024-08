Nacer con un pan debajo (d) el brazo / Europa Press

Hubo un tiempo en el que Homo sapiens vivía de lo que se procuraba de la naturaleza: de la caza, de la recolección de plantas y frutos silvestres y hasta hay quienes sostienen que en épocas de escasez extrema o cuando la partida de caza no tenía éxito, se entregaba a disputar como un carroñero más los restos de un animal muerto o alguna carcasa de cuyos huesos sorbía los nutrientes que aporta el tuétano. Esto vino sucediendo hasta que hace aproximadamente unos 10.000 años, en algún lugar del Creciente fértil, la llamada revolución neolítica proporcionó los avances técnicos necesarios que llevaron a la domesticación de animales y al cultivo de plantas hasta entonces silvestres, lo que supuso la aparición de la agricultura y de la ganadería, que pone fin a los límites de la recolección. La consecuencia fundamental de esto es la acumulación de excedentes agrícolas que permiten, lo que, en cierto modo, supone un salto de la precariedad a la abundancia. Es en esta época cuando se comienza a cultivar el trigo que en su versión más primitiva (Triticum monococcum) ya estaba presente en la naturaleza en estado salvaje. Este cereal es en buena parte responsable del crecimiento de la población mundial, al proporcionar un alimento básico cual es el pan; cosa que habría sido imposible con el soporte alimentario de la fase precedente de la humanidad, esto es, la sociedad preagrícola. El trigo se convirtió con el tiempo en alimento basilar en amplias regiones del planeta y con el que, fundamentalmente, se elabora la harina con la que se confecciona el pan. No por casualidad el pan viene asociado a la simbología del grano como elemento de fertilidad, símbolo universal de fecundidad, de «multiplicación», de acumulación (ligado a la agricultura) y, por ende, a la riqueza. [El grano de cereal, en general, posee desde antiguo la simbología de «representación espermática». La etimología latina del término lo corrobora: sperma (del griego, spérma) significa ‘semilla’ o ‘semen’, de cuyas voces deriva ‘inseminar’ (inseminare que significa: ‘sembrar’, ‘fecundar’)]. Con tales precedentes se intuye mejor el sentido de este dicho que podemos escuchar tanto en las islas como en otros dominios lingüísticos del español, en el que el «pan» representa en el imaginario popular el sustento diario, «el pan nuestro de cada día» (por influencia de la tradición cristiana), y, en definitiva, viene asociado a la saciedad (saciar, matar el hambre) y, por ende, a la abundancia propiciada por el excedente de grano, a la prosperidad. La expresión «debajo (d)el brazo» traslada la imagen de quien lleva el preciado alimento a casa donde será compartido en la mesa, en familia. «Nacer/salir» es venir al mundo, nacer en el seno de una familia determinada. De manera que «nacer (alguien) con un pan debajo (d)el brazo» es un decir que se emplea en las islas para expresar lo afortunado que se debe sentir aquel que no debe preocuparse de nada porque tiene la vida resuelta desde antes de nacer por haber venido al mundo en el seno de una familia pudiente, acomodada o rica. Afín a este es el refrán que dice: «El que tiene padrino no muere pagano» que recurre alegóricamente a este tipo de «parentela espiritual», por así decirlo, para expresar que quien está bajo la protección de alguien influyente («un padrino») no le faltará la ayuda necesaria para salir adelante en la vida y en cualquier aspecto de esta, de modo que nunca quedará desamparado.