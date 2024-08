No quiero esas purezas

Imagínate un líquido en un vasito. Es un líquido puro, es decir, no está mezclado con nada más ni le ha caído jamás ni una sola gota de otra cosa encima. Tú amas tu líquido, te pegas horas y horas mirándolo y suspirando y te aterra que tu líquido deje de ser tu líquido. Tiemblas solo de pensarlo, y por ello tienes que dejar el líquido encerrado, protegido con un pañito encima bien asegurado por si acaso, y cuando hay amenaza de gotas tienes que moverlo ansiosamente para esquivar todo eso que puede dañar dañar dañar eliminar. Empiezas a sentir terror poco a poco. ¿Y si algo se mezcló con tu agüita negra? ¿Y si no te diste cuenta y? De tanto que amas tu líquido, acabas dejando de mirarlo: tu relación con él se convierte en una protección sin nada más, porque peor sería que perdiera la pureza. Que dejara de existir. Que fuera otra cosa.

Suena horrible, pero tantas veces somos así. Nos agarramos a las definiciones de las cosas porque nos sentimos perdidas. El amor, por ejemplo, con su contorno rugosito y mutable, con sus aristas tan hermosas que reflejan luces por todos lados y nos las encontramos donde no creíamos y ah y esto y sudores, nos resulta tan complejo que qué facilitador es ligarlo a una idea fija que nos permite saber que sí, estamos protegiendo el vasito. Si quiero que te quedes conmigo y sé que el amor es esto, puedo esforzarme para conservarte. Si quiero que te quedes conmigo pero cada amor es una cosa distinta y además algo que va creciendo como los cuerpos (le salen los dientes de repente, de repente un acné que lo cubre todo como el rabo de gato y no sabemos qué cremita usar pero probaremos), no tengo fórmulas y eso asusta. Volviendo al líquido, quizá lo que nos asusta no es la mezcla en sí, sino no poder predecir qué puede caerle. Y de ello culpamos, por supuesto, a la mezcla.

La idea de pureza es algo que nos persigue siempre a las personas. La aprendemos desde que somos niñas y empezamos a nombrar. La aprendemos también a través de la conformación de nuestra identidad, incluso de las advertencias que tienen que ver con el decoro y la prudencia, con el aferrarnos a nuestra esfera familiar como guía y desconfiar del mundo que alrededor nos atrae con hogares que podrían ser nuestros. La aprendemos cuando imaginamos nuestra vida futura a los once años acostadas en la cama palpándonos esos espinos que impredeciblemente vinieron, y entonces la necesidad de un suelo firme, una certeza de que podemos ir seguras caminando por nosotras mismas: viviré esto y esto, y de pronto las otras cosas que vienen se sienten como un dolor de barriga y un tap tap sobre nuestro vasito adorado sin el que no podríamos. Sin el que no queremos.

Supongo que todo sería mucho más sencillo si no tuviéramos ciertas expectativas, o si las entendiéramos como algo laxo que se irá estirando porque vivir es mezclarse. La identidad es una cuestión de mezclas que nos van construyendo y tenemos derecho a ser distintas hoy de ayer. Y eso no significa que dejemos de ser nosotras. A la vez, el amor no solo se transforma para bien, sino que cada amor nace ya transformando una definición de amor que es en realidad una definición de cómo debemos vivir el amor. Si pasamos tanto tiempo intentando proteger la pureza de las cosas, nos perdemos lo maravilloso, el asombro, las cosquillas y, paradójicamente, el ser nosotras mismas. Agarraditas por los tobillos por una versión pasada nuestra que aún no había descubierto ciertas cuestiones, no podemos crecer.

La impureza es parte de la existencia. Mancharnos y contaminarnos. Ser interdependientes de las otras y asumir que sin ellas no podríamos vivir ni tampoco ser nosotras, porque se nos quedan pegadas ciertas cosas y eso es la identidad. Nadie existe en el vacío. Y quizá lo que reclamamos como nuestro, como puro, es lo que de tan antiguo ya nos ha hecho olvidar que lo aprendimos y reformulamos y rompimos para apropiárnoslo.

Lo mejor, supongo, es ser sinceras con el líquido. Hacerle ver que sí se va a mezclar de pronto con goterones que pum. Y también que aun así, o precisamente por eso, va a estar seguro. No es necesario ser algo en concreto para ser nosotras. Y no es necesario que el amor sea algo en concreto para que sea amor. Ahí está la fuerza, la resistencia y lo hermoso. Si podemos cambiar, como vamos a cambiar, estamos seguras. Si no podemos cambiar, como vamos a cambiar, estamos condenadas.

