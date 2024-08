Rama y stop cerebral

A estas alturas no sabría contestar qué es La Rama de Agaete. Como asistente intermitente de la fiesta, he vivido su evolución hasta verla convertida en una cita supermasiva, dominada por urbanitas que buscan el desfogue veraniego, uno detrás de otro. Siempre fue así, si bien ahora son más y más disparatados. Pero es el signo de los tiempos. Nadie puede erigirse en jefe de protocolo del negociado y ponerse a exigir cachorro y chaleco, esencias que no vienen al caso. Y por ello, ante la pregunta, no pecaría de edulcorado si dijera que La Rama es libertad, ser libre, aunque sea por un rato y bajo un baile frenético, muy atávico, que con su presencia continuada en el tiempo demuestra que las personas siempre anhelan una revolución que destroce sus cerebros programados. De verdad, no existen muchas oportunidades en la vida para agitar una rama entre centenares, centenares y centenares, hasta tirarse en plancha, exhausto, en la misma orilla del océano Atlántico. ¿Hay algo parecido por ahí? Y en la búsqueda de las connotaciones afectivas, una fiesta que es la derivación de un territorio donde perdura esa vena creativa, el contagio y pasmo ante la belleza de un paisaje estremecedor. Imposible de desligar del asombro vital del nonagenario Pepe Dámaso o de la huella de Tomás Morales, el poeta doctor que serenó allí su bohemia y que atravesó el viejo muelle con un Alonso Quesada lleno de malos presagios. Pero también aquella Rama de los años 80 era el Saavedra presidencial que había creado su Camelot en la terraza de Las Nasas, en una época en que se empezaba a construir Canarias y la cultura era tema de Estado. Y aquello, para bien o para mal, se cocinaba allí, bajo los acordes de la Banda de Agaete de fondo, y con Jerónimamente pletórico entre la ebullición. En Los Berrazales se podía hablar con invitados como Maud Westherdahl o Domingo Pérez Minik. Increíble. Mañana se volverá a repetir la inmensa ola donde cada uno se desprende de lo que más mortifica. ¿Qué es La Rama? Da igual, es La Rama: un alto en esta locura.

