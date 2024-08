Las mentiras de unos padres

2012-2016. Durante esos años, Fernando Blanco y Margarita Grau engañaron a miles de personas saltando de plató en plató, contando la agónica e inventada situación de una hija, por entonces menor de edad, para lucrarse de su falsa enfermedad. Ahora, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cinco años de prisión para el padre por estafar 402.000 euros a través de donativos, que pedían para costear el tratamiento de la enfermedad fantasmal que no sufría su hija. La madre de la niña también fue condenada a tres años de prisión. Los progenitores delincuentes idearon un plan que llevaron a cabo entre cuatro años, tiempo en el que recorrieron los platós de televisión para pedir dinero con el fin falso de sufragar los «costosos tratamientos e intervenciones quirúrgicas» en Houston, Estados Unidos. Para ello facilitaron el número de cuenta de una asociación que ellos mismos habían creado. Todos recordamos los llamamientos agónicos de la pareja en los platós que pusieron a su disposición los más conocidos periodistas del país para que les ayudaran a obtener medios económicos. El padre de la pequeña era conocido como el ‘hombre de los 2.000 tumores’, lo que también fue una farsa. Nadia sí estaba enferma pero no con la gravedad que sus padres propagaron. Además, no existe tratamiento médico conocido para curar a la niña. Junto al riesgo de muerte de la pequeña, usaron otros falsos argumentos, como que Fernando Blanco padecía un cáncer de páncreas. Las cuentas bancarias de los condenados identificaron 5.574 donaciones en transferencias bancarias, pero no han sido ha sido localizadas las 1.006 personas estafadas que lo hicieron en metálico. Engañaron también a los padres del colegio de su hija para hacer una recaudación local. En diciembre de 2016, los delincuentes fueron detenidos y salió a la luz la gran mentira.¿Imaginan qué pensará Nadia el día que conozca el «cariño» sincero que le tenían sus padres? No será fácil superar ese relato.

Suscríbete para seguir leyendo