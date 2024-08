La cumbre despoblada

La España vaciada decide reforzar el movimiento ciudadano por el reequilibrio territorial. / EFE

El despoblamiento de los pueblos de montaña lo experimenté en primera persona en el verano de 1968 durante la participación en un campo de trabajo del SUT (Servicio Universitario del Trabajo) en la provincia de León en el que participaron 400 estudiantes de todo el estado español. Era un momento en que aún no se había creado el concepto «España vaciada». Viví 35 días en Pereda de Ancares, situado en la montaña entre las provincias de León y Lugo. Los habitantes de estos pueblos eran una población envejecida que esperaban las nieves del invierno que cubrían el territorio durante seis meses. Desde años atrás, los jóvenes habían emigrado a Bilbao y Barcelona, polos en pleno desarrollo económico. Venían al pueblo en verano a las fiestas de los ocho caseríos colindantes y a bailar en las eras al son de música de acordeón. Afincados en las ciudades de empuje económico, el proyecto de volver a su pueblo natal era inexistente. Se vivía una sangría demográfica que no tenía solución.

En paralelismo con nuestra isla, significaba que los pueblos de medianías y cumbres empezaron a despoblarse atraídos por el desarrollo turístico. Una cabaña de 300 cabezas de ganado vacuno en 1970, en pocos años se convirtió en media docena. Los pueblos estaban abocados a desaparecer. Se planteó la expectativa de calificar esta comarca en Parque Nacional, pero la ceguera demagógica impidió esa clasificación. Los pueblos se hundían dentro de una triple categoría medioambiental de paisajes protegidos, sin recursos económicos.

En artículo de prensa propusimos la creación de «municipios de atención preferente.». Los consejeros de la oposición en el cabildo de Gran Canaria tomaron esta narrativa y la convierten en moción que ocupa una sesión plenaria de la institución insular, pero se tropezaron con la lúcida cabeza del consejero Ramírez quien no supo hacer un quiebro a la Ley de Bases de Régimen Local y echó para atrás la propuesta, argumentando que si la pedían los municipios de Tejeda y Artenara los otros municipios se aprestaban a pedir lo mismo. Al señor Ramírez no le cabía en su cabeza que «la política es el arte de lo posible», y el señor Poli se vio rendido al escuchar: «Las mociones hay que prepararlas mejor».

Lo que podría haber sido un paso adelante para corregir las asimetrías de nuestros pueblos se quedó en el camino con un retraso de siete años. Pero hete ahí que surge la propuesta de declaración de Reserva de la Biosfera-Patrimonio Mundial por parte de la Unesco y lo que antes había sido impedimento, se convierte en alfombra roja ante las propuestas foráneas. Se perdieron siete años en crear proyectos y revitalizar las cumbres con la mirada puesta en una compensación y sólida base de desarrollo. La conservación medioambiental fue la vía de escape que tuvo la Administración para lograr la inoperancia y dejar a la población en la estacada.

En fecha reciente, un programa radiofónico de ámbito nacional propicia hablar de la cumbre vaciada, en un peregrinaje por los pueblos de España. Pero lo que fue anunciado a bombo y platillo se convierte en un insulso planteamiento, donde ninguno de los intervinientes llevó bajo el brazo una carpeta con propuestas y proyectos acordes a los tiempos actuales. Un programa meramente descriptivo para decir más de lo mismo. Invitar a la gente a subir a la cumbre a respirar aire puro y a comer pan de papas. Los proyectos de regeneración no se llegaron a plantear porque sencillamente no existen. Los modelos para el desarrollo de una cumbre vaciada no se han sabido formular y todo se ha expresado con una narrativa retórica. Hay que olvidarse de «fijar la población», concepto que se viene manejando desde los desastrosos años de la regidora Medina Pérez, subyugada a un pacto con su asociado en la política local. ¿Qué es fijar la población y en base a qué? ¿Dónde están los itinerarios culturales, paisajísticos y la difusión del patrimonio etnográfico y arqueológico? ¿Dónde queda la formación en idiomas y de guías intérpretes? ¿Dónde está la creación de un aula de folclore? ¿Y una cooperativa de hombres y mujeres para fomentar la gastronomía? ¿Dónde está la recuperación del paisaje agrario? ¿Y la adquisición de casas cuevas en el entorno de la Cuevita para crear un cenobio religioso-cultural? ¿Y un cacareado hotel en el casco de Artenara?