La Mareta y la tragedia migratoria

En pura lógica, desde el corazón, sólo un autócrata dejaría en el sembrado de la duda su presencia en el meollo de la tragedia de la migración, pese a estar La Mareta cerca de esos campos de refugiados de la pobreza africana. En Moncloa nadie ha confirmado todavía si Pedro Sánchez saldrá de su jaula de oro lanzaroteña para animar e insuflar energía a la Canarias que le resuelve la papeleta al resto de las autonomías: la tutela de casi 6.000 niños y niñas que llegan en pateras y que acaban en centros de acogida. En realidad, la prioridad de la agenda del jefe del Ejecutivo debería ser esta misión, y no la elección de las gafas de buceo o la coordinación para evitar que se les vaya de la mano el nivel de cloro de la piscina. Un desprecio en este sentido a la soledad que padece el Archipiélago y a la tragedia migratoria que se cuece en sus costas sería más que suficiente para declarar persona non grata al líder socialista. Condición que tenía que haber sido aplicada ya a Feijóo por oponerse a la alternativa de Clavijo y el ministro Ángel Víctor Pérez para el reparto autonómico de menores. No sé cómo después de una cobra así pueden seguir CC y PP limpiándose los mocos con el mismo pañuelo. A estas alturas, las especulaciones sobre la estadía vacacional del mandatorio y su sensibilidad frente a la migración no tendrían que estar en la red. Begoña Gómez, él e hijos tienen derecho al merecido descanso, incluso hasta con la paga extra de julio. Pero parecería de dementes un borrón del problema que está a punto de reventar las costuras isleñas. Sería brutal que el presidente hiciese lo mismo que el rey Mohamed VI: refocilarse en sus palacios de las mil y unas noches sin importarle el hambre que hay tras la puerta. Todo es posible. A ver si el bulto de pelotillas del trono de Ferraz, instalados en la retaguardia isleña, son capaces de convencer al rayo incandescente de la luz que no cesa de que La Mareta pasa por pisar tierra firme. En caso contrario, creer que la filosofía es sálvese quien pueda. Y si te vi, no me acuerdo. Veremos a ver cómo suceden los acontecimientos.

Suscríbete para seguir leyendo