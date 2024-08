Espinete y las políticas del absurdo

La argelina Imane Khelif peleará por el oro

Ha tenido que ser un acontecimiento aislado, dentro del espectáculo que suponen unos Juegos Olímpicos, el que ha provocado la estupefacción planetaria. Una boxeadora italiana, mujer, se ha retirado del combate con una argelina, de genética masculina, «intersexual» dicen los que saben, porque, tras recibir el primer golpe, comprendió que jamás llegaría a la victoria. Era imposible. Había una desigualdad manifiesta, evidente para la inmensa mayoría, menos para el Comité de Elegibilidad del COI. En lo sustancial, el enfrentamiento era entre una mujer y un varón. Sin embargo, primó la ideología antes que el sentido común. El mundo lleva un par de décadas, y quizás me quedo corto, bajo un asfixiante régimen del absurdo. Las Olimpiadas solo lo han hecho visible a una escala universal. Este régimen, por fortuna, toca a su fin, aunque todavía se dejan sentir sus últimos coletazos. Todo comenzó cuando se puso en duda la limpieza formal de los discursos e incluso la propia existencia de la verdad. Esta estrategia se hizo global muy pronto al extenderse desde la esfera académica a la componenda política y convertirse en un dogma ideológico.

En recta lógica, si aceptamos el principio de no-contradicción, una cosa no puede ser verdadera y falsa a la vez. En términos generales, o será una cosa o justo la contraria, pero jamás las dos al mismo tiempo. Aquí reside el origen, el error y el abuso. Aunque la boxeadora argelina se defina como una fémina a efectos legales, es un hombre y una mujer dentro de un único cuerpo. ¿Quién pierde con ello? La respuesta fácil e inmediata es la ilusión de una púgil italiana. La otra respuesta, la lógica, dice que la que pierde realmente es la verdad y, con ella, el propio concepto de mujer. Cuando el sexo o el género, y para el caso, da igual lo uno o lo otro, se pasean por el terreno de la inconsistencia, la derrota sobreviene en la condición primaria de lo que se quiere definir. Si lo blanco es negro, y lo negro, blanco, desaparece el color.

Otros artículos de Juan Francisco Martín del Castillo Isla Martinica El triunfo del hombre sencillo Isla martinica El esmoquin japonés Isla martinica Huevón

Y así estamos, como digo, desde hace muchos años, sometidos por la sinrazón y el absurdo. En la educación, cuando la inconsistencia lógica se erige en protagonista de las políticas del sector, da lo mismo que el alumno apruebe o que suspenda, porque pasa de curso o, directamente, titula. Todavía guardo en el recuerdo la polémica suscitada en torno a la aparición de las competencias básicas o clave y, en especial, la de «aprender a aprender», que nadie sabía lo que era, salvo los defensores del absurdo educativo. Sin embargo, los que tienen la sartén por el mango son los pedagogos, cuya estrategia es ahondar más y más en el agujero de la contradicción. En lo político, no hay mucho que descubrir porque es de dominio público. Los discursos de la inconsistencia son tan conocidos que raramente alguien puede llamarse a engaño. Por no extenderme, una decisión es inconstitucional una semana, mientras que dos después deja de serlo, o a la inversa. Lo bueno es malo y, en un juego de inconsistencia supremo, lo malo se transforma en virtud. Inclusive, en el mundo de la jurisprudencia, lógico y jerárquico de por sí, como cualquier sistema axiomático, ha aparecido con fuerza el fenómeno. El delincuente que atenta contra un pobre viejo en su casa resulta libre de condena porque la víctima empleó en su defensa un «elemento no proporcional» con respecto al usado por el atacante. De igual modo, el que ocupa una vivienda ilegalmente es el protegido por las autoridades.

Las políticas del absurdo, normalmente practicadas por las formaciones de progreso, están llegando a un punto crítico, puesto que defender la contradicción, esto es, vivir por y para ella, puede derivar en ausencia de identidad. ¿Qué es la izquierda política? O, si se prefiere, ¿qué es la derecha? De la segunda, nadie pone en duda sus principios, porque los tiene, pero de la izquierda, ¿se puede predicar lo mismo? El progresismo es solidario e igualitario, aunque cualquier momento del día es bueno para contravenirlo. El reciente acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana obedece, a una misma vez, al egoísmo catalán como a la solidaridad entre los españoles, a las ansias separatistas como a la unidad de España. Por supuesto, esto de la inconsistencia formal o, por mejor decir, el relativismo lógico, es pura ilusión. Un engaño para los que se dejan engañar. Porque, guste o no, la verdad termina por relucir como en el caso de la boxeadora argelina. O se es mujer o no se es. Ahí estriba la cuestión. Habrá que volver a emitir los oportunos episodios de Barrio Sésamo, con la Gallina Caponata o el popular Espinete al frente, para que los zurdos recobren el valor de la verdad.