Puigdemont completa su empanada

Cualquier sucedáneo de la excelente ironía y paradoja que recorre Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza, era posible con la penetración de Puigdemont en España. ¿Disfrazado? ¿A cara vista? ¿Con peluca? ¿Sin pelos? ¿Por mar? ¿Con el culo al aire? Cualquier cosa. Eligió la opción del exhibicionista sin gabardina. Así y todo, los servicios secretos de la Generalitat no lograron pillar al prófugo, al que sólo le faltó el megáfono. El gorgorito final del independentista, precisamos, no era un asalto trumpiano al capitolio catalán para estupefacción filosófica de Illa. Junts lo intentó con la queja de que Turull, condenado e indultado, era buscado por los agentes por asistir al líder en su retorno. Si el aplazamiento del pleno de investidura hubiese sido sine die, nada que objetar a la imagen del deseado colgado de una liana a la manera de Tarzán. Desconozco a esta hora si lo van a detener en Portbou, si está en Colliure junto a la tumba de Antonio Machado o en un piso del Eixample limándose las uñas. A este país se le da fatal funcionar como la CIA: coge la investigación y la convierte en un bizcocho baboso mojado en vino. A estas alturas del ciclo lunar, Puigdemont tiene menos futuro político que Pepe Botella. Ahora, hay que reconocerle que su emersión en pleno centro de la nación catalana deja tras de sí un reguero de interrogantes: ¿Había un pacto con los mossos? ¿Traicionó el acuerdo? ¿Le dieron apoyo logístico para escapar miembros del cuerpo policial? Un enorme puzle que deposita en el alero incertidumbres varias sobre la fiabilidad del sistema público, para la felicidad y paz espiritual de este fugitivo aceitoso. Y que pone en evidencia aquello de si es posible o no amnistiar al que no demuestra arrepentimiento alguno. Pero este Gurb realmente es el Gurb de la risa a través de otros: Rull, el presidente del Parlament, hizo doblete dando calidez a Puigdemont en su aparición estelar, para luego sentarse en la mesa que decidía sobre el candidato socialista. Una empanada que sólo se la come Sánchez. Sin gastritis ni diarrea, todo un mérito ante el pedazo.

