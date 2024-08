El boxeo discrimina por peso

La argelina Imane Khelif peleará por el oro

Hubo un tiempo en que nos reíamos de que la madre de Brian fuera un hombre mal disfrazado, y creíamos que la carcajada sería irreversible, gracias a una película que fustigaba con independencia del sexo, la religión y la orientación política. Hoy, La vida de Brian se ganaría sendas querellas de Abogados Católicos y de Abogados Anticatólicos, un ecumenismo que estaba en la raíz del humor de calidad. Todo lo cual no viene a cuento del combate de boxeo excesivamente desigual entre la italiana Angela Carini, apodada ‘Tigre’, y la argelina Imane Khelif.

A la hora de partirse la cara mutuamente, esencia del boxeo, las dos púgiles son mujeres de acuerdo con el único criterio aceptado por el Comité Olímpico Internacional en abstracto y por España en concreto. Es decir, la libre expresión del género consignada temporalmente en el pasaporte. Con la particularidad de que un/a ciudadano/a argelino/a carece de alternativa, en un país que castiga la homosexualidad con hasta tres años de cárcel. Una vez que se acepta la adscripción genérica, las federaciones de Atletismo, Ciclismo o Boxeo establecen limitaciones bioquímicas o biológicas para participar en las competiciones. Una de ellas es el peso, por cierto.

Perdón por el estremecimiento, pero deportes como el boxeo o el judo discriminan por el número de kilos del púgil, imponen la dictadura de la báscula, que obliga a batirse en la categoría superior a quien se exceda unos gramos de la cantidad máxima estipulada. Sin duda, un caso claro de discriminación por gordofobia. El combate Carini-Khelif no debió celebrarse, y en este pronunciamiento subjetivo no hay más apriorismo que el antiitalianismo que cabría asignar a quienes juzguen lo contrario. Irónicamente, y en un gag digno de La vida de Brian, la polémica legitima una disciplina a golpes difícil de encajar en la fraternidad olímpica. El deporte nos apasionaba porque respetaba nuestro derecho a tener una opinión, también llamado derecho a equivocarse de opinión. Por si acaso, a partir de ahora ríase si no puede evitarlo, pero hágalo en general. Sin señalar, para no ofender ni a quienes merecen ser ofendidos, que un día fuimos todos.