Canarias desperdicia talento joven

La Fundación MAPFRE Canarias concede 12 becas al talento y la excelencia de los jóvenes canarios / Andrés Cruz / LPR

Quiero expresar mi profunda preocupación y frustración ante una situación que afecta a muchísima juventud de Canarias y Española: la no aceptación por parte de la Administración ( en mi caso de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias ) de los títulos obtenidos en universidades de la UE no españolas en el proceso de concesión de becas para estudiar asuntos europeos, fuera de España y dentro de la UE (triste paradoja, ya que para cursar dichos estudios y masters no te exigen homologación de título…).

Estos obstáculos administrativos no sólo son injustos, sino que también discriminatorios, ya que también limitan nuestras oportunidades de desarrollo profesional y personal.

Mi caso es un ejemplo claro. Desde pequeña, me he esforzado por obtener una formación de calidad. Hablo cuatro idiomas a nivel C1, hice un año escolar en Estados Unidos antes de empezar mi carrera y trabajé en prácticas en Hamburgo y Berlín para un parlamentario alemán en el Reichstag. Realicé mi Erasmus en Turín y llevo años haciendo prácticas en diferentes países y en diversas lenguas, antes y después de mi graduación (Bruselas, Suiza, Francia).

Recientemente, en abril de 2024, al solicitar las Becas de formación en asuntos europeos del Gobierno de Canarias, me encontré con un obstáculo significativo. Recibí una notificación en la que se indicaba una discrepancia con respecto al requisito de titulación estipulado en las bases de la convocatoria. Según estas bases, es necesario poseer un título universitario oficial obtenido en los cinco años previos al cierre del plazo de solicitud. En el preámbulo de dichas bases dice y cito textualmente «Las Becas de formación académica, desde hace ya cuarenta años, para que el estudiantado que haya finalizado sus estudios universitarios realicé cursos de posgrado, consistentes en la realización de un máster, en reconocidos centros académicos situados fuera de España y dentro de la Unión Europea, asimismo más concretamente las bases 5 y 6, se vuelve a exponer la necesidad de que el master sea cursado fuera de España y dentro de la UE.

A pesar de poseer un título de la Eberhard Karls Universität Tübingen en Alemania, una universidad de renombre internacional, mi solicitud fue cuestionada y fui excluida del proceso debido a que mi título aún no ha sido homologado en España, aun habiendo presentado el 11 de agosto de 2023, días después de haber recibido mi titulación.

Esta exigencia de homologación es innecesaria, cara y discriminatoria, especialmente cuando otras instituciones europeas aceptan mi título sin problemas. Es como pedir un pasaporte además del DNI para subvencionar un viaje, cuando en el país de origen solo se requiere el primero.

Quiero denunciar públicamente la pasividad de las administraciones públicas, tanto del gobierno central como del canario, ya que toda esta problemática sería solucionada con solo eliminar la base que pide el título homologado y sustituirla por la exigencia de la aceptación en el máster en el país de la UE (¡que tiene que ser fuera de España, menuda paradoja!). Sería suficiente, como hacen por ejemplo en el Ministerio para las becas de Brujas.

La inactividad en la resolución de nuestros expedientes de homologación por parte del Ministerio de Universidades es injusta. Pedimos que se cumplan los plazos prometidos con el RD 889/2022. Este silencio administrativo injustificado y la complacencia del Gobierno Canario implican un acto de violencia institucional y tienen repercusiones en la economía y la salud mental de las personas. Cada año, el Defensor del Pueblo publica un informe en el que denuncia una «vulneración de derechos» en las homologaciones, indicando que hace falta prácticamente más tiempo para obtener la homologación que para sacarse de nuevo el título en España.

Para cumplir con los procedimientos legales, presenté una solicitud de homologación ante el Ministerio de Universidades del Gobierno de España en agosto de 2023. Sin embargo, la resolución de mi homologación aún está en proceso, una demora atribuible a la burocracia administrativa y no a mi falta de diligencia. Penalizar a los solicitantes por demoras administrativas va en contra de los principios de igualdad y reconocimiento mutuo dentro del espacio europeo de educación superior. Además, la exclusión de títulos de 180 créditos y la falta de reconocimiento de mi título muestran un sesgo injusto. Esta política limita las oportunidades de jóvenes canarios más que cualificados que buscan mejorar su formación y desarrollo profesional en el extranjero, dando prioridad injustificada a las personas que han estudiado en territorio español.

El reconocimiento mutuo de títulos universitarios es un principio fundamental dentro del espacio europeo de educación superior, respaldado por tratados internacionales como el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el Tratado de la UNESCO firmado en 1979.

Estos tratados promueven la movilidad académica y profesional, y abogan por la eliminación de barreras innecesarias al reconocimiento de títulos entre países miembros. La exigencia de homologación adicional para los solicitantes de becas en España es un obstáculo que contradice estos esfuerzos de armonización educativa.

Sería más razonable y justo aceptar la admisión en los másteres en universidades europeas como prueba suficiente de la validez del título universitario. Este enfoque no solo es más eficiente, sino que también respeta los principios de igualdad y reconocimiento mutuo que rigen en la Unión Europea y sitúa a Canarias en la vanguardia de los valores de la UE.

Por tanto, a través de su periodico quiero llamar la atención de la necesidad de una revisión exhaustiva de esta política, para que se acepten los títulos universitarios europeos como válidos para cumplir con los requisitos de las becas. Propongo que la admisión en programas de máster de universidades europeas sea aceptada como criterio de elegibilidad, alineándose con los principios europeos de igualdad y movilidad.