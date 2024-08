Canarias ante un marco fiscal desconocido

Nada hay inmutable. No existe postura más empobrecedora que resistirse al cambio. Cualquier cosa puede negociarse. Más en un país que precisa de reformas estructurales para mejorar su administración, la educación, la sanidad o la calidad democrática. Y que nunca se concretan. Pero abordar una transformación radical del sistema de financiación autonómica para obtener a cambio los votos de una investidura autonómica no parece que sea el marco más adecuado. Asumir sin rechistar las falacias del independentismo no es el método. Y convertir España en una federación o confederación de naciones sin consultar a nadie tampoco da la impresión que sea el camino.

¿Alguien entendería que el dueño del mayor piso del bloque y de tres plazas de garaje exigiera acotar para uso propio parte del patio y disfrutar de la piscina más que nadie porque su contribución a los gastos de la comunidad supera a la de los vecinos? ¿Y qué pasaría si los millonarios de la zona más exclusiva reclamaran una inversión para obras en sus urbanizaciones idéntica al porcentaje que pagan en impuestos, muy por encima de las barriadas humildes? Pues eso parece perseguir la nueva financiación para Cataluña, una comunidad con elevadas rentas y el 20% del PIB: dar más a los más pudientes, no hay otra forma de decirlo.

Asusta la improvisación y superficialidad con la que los asuntos cruciales se abordan. Pedro Sánchez ya ofrece extender el concierto catalán a otras comunidades. Si el plan prospera, el proyecto de país resultante corre el riesgo de nada tener que ver con la solidaridad del actual. Una sacudida de tal magnitud no puede decidirse una tarde antes de las vacaciones. Requiere de un largo debate, detallados estudios y consenso máximo. Nada de esto ha sucedido aquí, salvo que el plazo para la investidura de Illa estaba a punto de agotarse. Hace tan solo dos semanas, la vicepresidenta primera negaba taxativamente que fuera a romperse el régimen común. La volatilidad de criterio por urgencias personales o partidarias desacredita al Gobierno. No puede engañarse todo el tiempo a todo el mundo.

¿Y el cumplimiento del ya existente Régimen Económico y Fiscal de Canarias? ¿Qué pasa con los fondos del fuero isleño, los que deben garantizar las partidas destinadas a compensar la lejanía, la insularidad, la fragmentación, la falta de recursos hídricos y de materias primas, entre otras, que se diluyen una y otra vez en los recursos que reciben las Islas en el marco de los que ya le corresponden, como a cualquier otra autonomía, para acceder a los servicios públicos esenciales? ¿Hay que salir a quemar las calles y amenazar con romper la convivencia no ya para sacar tajada de la debilidad del Estado, como hacen otros, sino para hacer cumplir lo que está previsto en las leyes ya aprobadas? ¿Hay que declarar estrambóticas independencias y llevar a cabo bufonadas varias? ¿Chantajear al Gobierno? ¿Es ese el mensaje?

Asombra la mansedumbre con la que el PSOE, el canario también, pilar de la democracia, partido de histórica trayectoria obrera y probada vocación fraternal, traga con las mentiras y simplezas del independentismo, un invento de élites reaccionarias. La primera, que el IRPF lo pagan los territorios, y no los individuos, contraviniendo la doctrina básica de cualquier sistema fiscal y los más elementales fundamentos académicos. La segunda, que Cataluña es una comunidad con un acusado déficit de financiación. Como demuestran los análisis serios, está en la media. Recibe casi lo mismo que aporta. No cabe esgrimir agravio. La sibilina coronación de la diferencia, mientras se intenta tratar con igualdad a los desiguales por sus complicadas circunstancias geográficas como es el caso de Canarias, es ya una parte de la normalidad del ideario socialista. La influencia de los socialistas catalanes siempre empujó la política territorial del PSOE por sendas peligrosas.

Hasta dando por bueno que este remedio fuese el idóneo para encajar de una vez el problema catalán, nace viciado por taras invalidantes. ERC y Junts no emiten ni de boquilla señal alguna de tolerar la convivencia. Y deliberadamente se oculta cuál va a ser la futura contribución de la Cataluña independizada fiscalmente a la casa común, cuyos servicios deben sustentar y compartir en equidad los españoles. La huida de compromiso en este aspecto y la vaguedad con que se refleja en el acuerdo denotan la intención de que sea mínimo o tendente a cero. Las cosas avanzan a velocidad de vértigo y el peligro ya está aquí. La experiencia reciente nos enseña que solo podemos agarrarnos a una certeza: la política española resulta imprevisible. Hasta lo inaudito puede darse, preparémonos para cualquier cosa.

