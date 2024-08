El museo marítimo del Grupo Flick

Galería de madera del futuro Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (MUBEA). / José Carlos Guerra

La semana pasada visitamos en la Avenida de Escaleritas el Museo Marítimo-Naval que el Grupo Flick ha ido creando por afición expresa de Jürgen Flick, miembro de la Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos (Accomar). He de confesar que para la junta directiva de la entidad ha sido una verdadera sorpresa la cantidad y variedad de piezas que reúne, pudiendo constituir el embrión del futuro Museo Marítimo del Puerto de La Luz, que promueve la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada. Que la afición de un particular, de forma altruista, haya permitido reunir tal colección de maquetas de barcos tan famosos como el Titanic, Valbanera, Monte Toledo y otras unidades como submarinos, remolcadores, plataformas, aljibes y un largo etcétera como el correíllo La Palma, junto a buques-escuelas de varias armadas, entre ellos nuestro Juan Sebastián de Elcano, sin olvidar una ingente cantidad de metopas, banderas de navieras, ojos de buey, telégrafos y un sin fin de útiles marinos, constituye todo un gran acontecimiento por la paciencia y tiempo empleado en crear este singular Museo, al que ha dedicado toda una planta a mostrar este coleccionismo marítimo único en Canarias. Todo se debe a su progenitor, Don Harald Flick, que en 1930 arribó por la marquesina del muelle de Santa Catalina para crear de la nada este imperio del Grupo Flick. Es lamentable que nuestras instituciones miren para otro lado, dando la espalda a nuestra actividad marítima con estos testimonios de la historia, y sea una empresa vinculada al puerto de La Luz desde su fundación, como es Flick Canarias, quien nos de el mejor ejemplo de conservación de un patrimonio y un legado que hasta ahora no hemos sabido crear como testimonio para las nuevas generaciones. Vaya nuestra felicitación porque nos está demostrando que si hay interés y ganas de reunir nuestro pasado marítimo, siempre es posible como una interpretación fiel de lo que somos. La cultura debe empezar por los caminos del mar.