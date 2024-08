Kamala Harris.

Son raros. Así es como la campaña de Kamala Harris describe a la pareja Trump-Vance. Esta es una estrategia de comunicación que, desde hace unos días, los demócratas han comenzado a poner en marcha en los medios de comunicación y en las redes sociales. Dicen que el adjetivo «raro» está funcionando muy bien. Lo ponen en comentarios de X y lo repiten sus portavoces en televisión. No es un mensaje extenso y enrevesado, la verdad. Es conciso. Una palabra. Un gesto de desprecio no demasiado ofensivo. Porque, además, algo raro no tiene por qué ser algo malo. En determinadas circunstancias, también las políticas, ser raro es la virtud más deseable. Es el nombre que lleva un género literario emparentado con el gótico que tiene una rica tradición y una influencia notable. Pero en campaña este tipo de etiquetas se convierten rápidamente en un relato. Ahora tienen que responder los otros, los raros. Y los otros no parecen tener nada comparable. Habían acumulado historias sobre un viejo senil de la Casa Blanca y algunos no se han enterado todavía de que ya no sirven.

Desde que Kamala Harris se propuso ser la candidata a las elecciones presidenciales han pasado muchas cosas. Ya tenemos el nombre del vicepresidente, Tim Walz, el gobernador de Minnesota, un hombre del Medio Oeste americano. Los demócratas tienen por fin al representante del hombre corriente. Walz se siente cómodo en el mundo rural y le gusta cazar. Fue profesor de instituto y entrenador de fútbol. Es un veterano del Ejército. Y cambió de opinión (haciéndose cada vez más progresista) en algunos asuntos, como la posesión de armas de fuego (antiguamente recibía el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle). Esto último es importante. En primer lugar, porque sus giros respondían a meditaciones personales, no al deseo de ascender a la cima de su carrera política a costa de lo que fuera. En segundo lugar, porque ese recorrido pueden realizarlo unos cuantos indecisos que no se sienten identificados con los miembros del establishment demócrata.

Walz, antes incluso de ser elegido por Harris para la vicepresidencia, fue el que comenzó a llamar raros a Trump y a Vance. Lo hizo en una entrevista de la cadena MSNBC. Y el fenómeno creció como la espuma hasta transformarse en una narración de campaña ya inesquivable para sus adversarios. Trump y Vance, que tuvieron a Hulk Hogan rompiéndose la camiseta en la Convención Republicana, van a por el voto varonil. Coquetean con extremistas, dicen cosas muy escandalosas y hacen cosas muy raras. Como cuando Vance se acercó al Air Force Two porque, según él, quería echarle un vistazo a su próximo avión. O cuando Trump parece inventarse escenas de películas en las que su personaje corre peligro en un helicóptero.

Lo raro, como decíamos, tiene diversas connotaciones y no todas tienen por qué ser negativas. Para estos tipos que se presentan como unos machos dominadores, sin embargo, lo raro les resulta incómodo. Es una debilidad. Es pretender ser algo que no son. Es la ausencia de autenticidad. Es la falta de seguridad en uno mismo. Es el autoodio. Es el no saber cómo comportarse ni lo que decir en público, porque no hay un solo elemento genuino en el discurso. Es la muerte de la ironía. La autocomplacencia más empalagosa. Es el tipo que te pide que le sujetes el vaso de cerveza y huye corriendo del lugar para luego contar una historia cargada de invenciones sobre puñetazos y botellas volando. Es el arribista que miente sobre lo más insignificante de su vida porque piensa que nadie lo aceptaría si no lo hiciera.

Los republicanos no pueden responder a eso. Se mueven mejor en el terreno del agravio y la conspiración. Los han pillado desprevenidos, recolectando votos en Twitch y buscando apoyo entre las viejas glorias del pressing catch. No son capaces de darle la vuelta al relato porque ese adjetivo los perturba. De ahí precisamente pretenden huir. De la indiferencia del espectador al que no le hacen gracia sus trucos.