Dos semanas en el olimpo de los dioses

Somos mejores personas después de la Olimpiadas de París, aunque tuvo que venir el paliza de Puigdemont para fracturar el equilibrio fantástico que se había establecido: el deporte como hermandad universal, una especie de masonería regida por valores, pero también atravesada por el sufrimiento, la derrota, la frustración, el daño físico, el esfuerzo, la rutina, la pasión... Todo lo que resulta excepcional en el mundo de hoy, regido por la aceleración, el cortoplacismo, el éxito, el materialismo, la competencia desleal, la puñalada trapera y la guerra. El despliegue informativo en todas sus variantes, con coberturas especiales, fomentó una audiencia supersónica que conoció, como es el caso del que escribe, que el skatebording, pentatlon, breakdance o el tiro con arco son deportes olímpicos. Y mientras fluye la búsqueda de una medalla entre este catálogo de raros, uno hace cábalas sobre sus practicantes y el fervor que los sostiene en su imponente y solitario sacrificio. Una emisora realiza entre los enviados especiales una encuesta para que digan cuál fue su momento. Sin duda alguna, la lesión que dejó a Carolina Marín en la cuneta en su carrera por el oro en badminton, ese deporte que se ha abierto camino en España, y que ya no es solo cosa de coreanos gracias a la tenacidad de esta jugadora única. El jadeo al límite, el sonido de Nadal o Alcaraz, frente a la catarata del llanto por la suerte más amarga, la que acaba en un pispás con la caricia del sueño apoteósico. La Olimpiada es algo tan complejo como la dimensión física, la máquina a punto de estallar, drogada por su propia bioquímica, que entra y sale a raudales: dominar para no morir de agotamiento. Misterios como el golpe de la boxeadora Imane Khelif, que dejó tras de sí el rastro fulminante de la complejidad de la naturaleza y un mar de incertidumbres que se contestarán o no en Los Ángeles. Una vez colocado el cartel cerrado y con el retorno de los imprescindibles libreros al Sena, vuelta a la majadera realidad. Peor, mucho peor, que estos 15 días pasados en el olimpo de los dioses.

