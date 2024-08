Guía de resistencia periodística

Martin Baron / La Provincia

Más que una biografía del hombre que dirigió uno de los periódicos más importantes, Frente al poder es un manual de resistencia periodística. Martin Baron (Tampa, 1954) detalla aquí su experiencia como director del Post procedente del The Boston Globe, en el que ganó un Pulitzer por la investigación del equipo Spotlight que desenmascaró los abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos en Massachusetts.

La determinación imperturbable ante los excesos y los delitos del poder son el núcleo de la narración, puesto que coincide con el acceso de Donald Trump a la presidencia de EEUU. Baron hilvana una crónica detallada de todas las mentiras y excesos del inquilino de la Casa Blanca. Ante los ataques de Trump, periodismo y más periodismo. Solo por ello ya vale la pena leer el libro.

Combatir el populismo de Trump y la perversión del sistema democrático estadounidense solo pudo ser posible con el total apoyo del propietario del The Washington Post, Jeff Bezos, que compró el periódico a la familia Graham en 2013 por 250 millones de dólares. Martin defiende la absoluta libertad editorial aun cuándo Trump intrigó para perjudicar a Amazon. Un aviso a navegantes de lo que puede suceder si logra volver a la Casa Blanca.

Sin embargo, la aportación más novedosa del libro es quizá cómo abordó fenómenos como el #MeToo y el Black Lives Matter, que motivó una interesante reflexión sobre la representatividad racial en los puestos directivos del Post. Algo así como el debate de los cupos para favorecer la carrera profesional de las mujeres en Europa.

A tenor de todo lo anterior, Baron justifica su visión sobre el ejercicio del periodismo, que es más necesario que nunca. Ante la expansión del autoritarismo, la respuesta es la objetividad. No se trata de periodismo equidistante «por un lado... y por el otro...», porque así todas las aseveraciones, dice, tienen el mismo peso. Se trata es de contar la verdad, favorezca o perjudique. Ese es el compromiso de los periodistas con la realidad objetiva.

En 1920, Walter Lippmann publicó el libro Liberty and the news, en el que detalla el desapego de la sociedad hacia la prensa, la desorientación y la confusión, sin herramientas para distinguir la verdad. ¿Les suena? Ante ello propuso que los periodistas emprendieran una investigación imparcial de los hechos y concluyó: «conseguiremos más luchando por la verdad que luchando por nuestras teorías». Y en eso estamos en España. Inmersos en el fango de la desinformación interesada y la mentira amplificada en medios de dudosa reputación y redes sociales donde ya no se sabe qué es verdad y qué es un montaje. Da igual la veracidad de un hecho si sirve para el escarnio público. Y no nos damos cuenta de que eso es la antesala de los autoritarismos y el caballo de Troya de los populismos de extrema derecha que se sirven de estos mecanismos para conseguir el poder y una vez en él… instaurar autocracias.

El compromiso de los periodistas y los medios con la realidad objetiva es urgente. El periodismo debe recuperar el activismo de antaño. Se ha acomodado en la correlación de versiones y ahora más que nunca debe recuperar su función fiscalizadora para dar garantías. La sociedad requiere periodistas comprometidos, al igual que demanda policías objetivos cuando practican arrestos, jueces sin prejuicios y médicos ecuánimes al diagnosticar a los pacientes. La objetividad es la base de la confianza que depositamos en ellos. ¿Cómo no vamos a ser los periodistas objetivos?

Hay que apostar por periodismo combativo para dar con la realidad objetiva y, por supuesto, por el periodismo de investigación, no de filtración. Los retos que nos plantean la desinformación interesada, la utilización fraudulenta de la tecnología para influir en procesos electorales y las falsedades generadas por la IA nos llevan a armar redacciones mucho más especializadas. Como en los años 20 del siglo XX, el periodismo de calidad es más necesario que nunca. Y no es gratis. La aportación de los ciudadanos a la democracia es estar bien informados. Porque, como reza en la cabecera del The Washington Post: «The democracy dies in darkness».