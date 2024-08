Patosidad bien entendida

Hay un cuento de Lorrie Moore, Una madre estupenda, en el que a la protagonista se le cae un bebé al suelo durante una fiesta en casa de unos amigos. El relato consiste en el accidente, sus fatales consecuencias y el aislamiento posterior de esa mujer que siente que tras tremendo error y tremenda patosidad ya no merece en absoluto la vida. Se la come la vergüenza, se la come la culpa, y el mundo, todas sus cosas, todos sus sonidos y sus voces («¡serías una madre estupenda!» como halago supremo), todas sus miradas impactadas, parece darle la razón constantemente: quien ha cometido tremenda torpeza debería habitar otra realidad, una en la que no pueda romper ya nada.

Desde que leí el relato, no he vuelto a coger a un bebé en brazos. Siento terror cada vez que lo imagino. Es más, durante un tiempo me volví temerosa también de otras cosas: por ejemplo, ¿y si caminando por casa resulta que piso a mi perro de menos de tres kilos y le parto una pata? ¿Y si llevando a la mesa la bandeja de comida que llevo horas cocinando se me cae al suelo, se desparrama todo como una defecación anticipada, nos quedamos sin cena como en el meme ese que circula todos los años por las redes? Ese meme en el que se ve exactamente eso, una bandeja de pollo con papas echada a perder sobre el suelo de la cocina. La sensación de decepción, de problema, que entra en el cuerpo al verlo. Un segundo en el que no nos pudimos controlar, porque las manos a veces se vuelven de repente estregadas con jabón sin que nadie las haya estregado y pum pum pum, un segundo que determina de pronto un destino que no era el que imaginábamos, el que merecíamos, el que nos hizo sentir seguras antes.

No estoy comparando dejar caer un bol de macarrones con un accidente con un bebé. Por supuesto. De lo que hablo es de los miedos grandes que se reflejan en miedos pequeños, que impregnan nuestra experiencia y guían nuestros pasos porque sabemos en lo que puede convertirse un tropezón, un pedo escapado, un ruido demasiado alto cuando se intenta guardar silencio. Temiendo aquello en lo que puede convertirse la torpeza, nos encontramos con todos esos miedos reales minis en los que de pronto nos fijamos y que de pronto nos aterran, en las yemas de los dedos todo ese poder destructor, en las muñecas pegada esa incapacidad de cercar algo que parece trascendernos y sin embargo ser nuestro, venir con nosotras, seguirnos como un pestazo: rotura.

Caída accidente ay ay ay era mío ya no hay confianza no se te puede dejar nada no cuidas el mundo aléjate escóndete asústate de ti.

Ya sea por un horrible accidente o por un torpe tropezón.

Me cogí miedo. Ya me lo tenía de antes, claro. Siempre he sido muy patosa. Cuando leí el famoso verso de T. S. Eliot, «Do I dare/Disturb the universe?», «¿Me atrevo a perturbar el universo?», les juro que me dio como fiebre. No. No me atrevo. No puedo evitar que mi existencia me parezca muy pequeña, muy aleatoria, y por eso he ido muchas veces por ahí como si mover cualquier cosa fuera faltarle al respeto a alguien. Las otras personas sí pueden, claro. Mi estuche de colegio a disposición de quien quiera lajarme todos los bolis y pintarse con ellos la piel entera de azul sin dejar un solo hueco y gastármelos y yo sin nada ya y sin poder hacer la tarea y suspendida sin remedio. Eso, ok. La consciencia de insignificancia es hacia una misma. T. S. Eliot se pregunta más tarde en el poema: «¿Me atrevo a comerme un melocotón?». De saber que se nos puede caer un bebé de los brazos a no atrevernos a comernos un melocotón porque quiénes somos en el universo. No me extraña que Lorrie Moore haya creado ese recorrido narrativo: accidente-culpa-aislamiento-creer que no merece vivir.

Se me ocurre ahora, mientras escribo, romper ese esquema. Conocer mi propia fuerza patosa, destructiva, y de ella sacar una idea: no soy insignificante, de hecho tengo poder sobre las cosas. Puedo comerme un melocotón y también perturbar el universo. Puedo escoger cuidar mi entorno. Puedo elegir las palabras amables. Puedo cambiar algo que en mi pasividad seguiría igual. Hecho por otras. Yo puedo hacer algo. Puedo romper, y no haciendo rompo. No haciendo no me cuestiono. La única forma de contrarrestar la patosidad es tener cuidado. Si las personas somos inevitablemente patosas, es que sí importamos. Tenemos impacto. La inercia es lo que más destruye porque no sabemos que la estamos escogiendo.

Patosidad bien entendida: oye, si tengo el poder de romper tengo el poder de sanar, y si soy tan imperfecta que rompo resulta que entonces cómo no va a haber cosas que sanar por ahí, ¿no?

