Las tres haches

Mesa redonda sobre el futuro del periodismo televisivo moderada por Manuel Campo Vidal. / Ángel Medina/Efe

Cada vez me preocupa más el poco rigor con el que utilizamos las palabras y los conceptos. Para acercarnos a ese rigor tenemos que contrastar la denotación (qué dicen realmente las palabras) y la connotación (qué les hacemos decir desde la peculiar concepción que en cada uno suscitan. Cuando hablamos de un buen director, ¿pensamos todos en el mismo tipo de profesional y de persona? Segurísimo que no. El problema es que no lo ponemos en duda. Y al dar por hecho que nos entendemos evitamos reflexionar y dialogar sobre las discrepancias. El problema, pues, no es que no nos entendamos sino creer que nos entendemos cundo estamos diciendo algo no solo distinto sino contradictorio.

En el año 2014 publiqué en Rosario (Ed. Homo Sapiens) y Barcelona (Ed. Graó) un libro titulado «Las feromonas de la manzana. El valor educativo de la dirección». La metáfora que da titulo al libro obedece a una experiencia que realicé metiendo en una bolsa una manzana y varias frutas verdes. Fuera de la bolsa dejé el mismo tipo y número de frutas inmaduras. Pues bien, las que estaban dentro, pasado el tiempo, maduraron mejor y más rápidamente por la influencia persistente, silenciosa y humilde de las feromonas de la manzana. Recordé en la introducción del libro que la palabra autoridad proviene del verbo latino auctor, augere, que significa hacer crecer. Quien domina, silencia, desalienta y aplasta tendrá poder, pero carece de autoridad.

Reflexionar sobre el qué y el para qué de la función directiva es muy importante. ¿En qué consiste y para qué ha de servir la dirección? Cuando uno piensa por todos, decide por todos y se responsabiliza de todo, acaba consiguiendo que nadie piense, ni decida, ni se responsabilice de nada. La verdadera autoridad no forma súbditos sino personas autónomas y libres.

Las metáforas son también un camino excelente para llegar a la comprensión de un fenómeno o un concepto. Gareth Morgan tiene un interesante libro sobre las metáforas de la organización. Si pienso que el director (o la directora) es como la máquina de un tren que arrastra a los vagones (¿será vagones el aumentativo de vagos?) dejo claro que los vagones no tienen otra misión que la de dejarse arrastrar por la fuerza de la máquina. Pero si pienso que quien gobierna una institución es un director de orquesta, le doy importancia a la tarea de cada músico, a la partitura que se interpreta y a la función coordinadora de quien dirige.

Las funciones que realiza quien dirige permiten aproximarse a la concepción de la tarea. En el libro citado hablo de los verbos pedagógicamente ricos de la dirección: coordinar, dialogar, escuchar, aprender, amar, participar, estimular, pensar, aceptar, innovar, confiar, sugerir, investigar, comprender, proponer, crear, hacer crecer, dar ejemplo… Hablo también de los verbos pedagógicamente pobres de la dirección: mandar, imponer, silenciar, decidir, controlar, evaluar, castigar, vigilar, ordenar, someter, sospechar, advertir, desconfiar, representar, tener privilegios…

Manfred Kets de Vries, profesor clínico de desarrollo de liderazgo en el INSEAD de Francia y de Singapur, habla de las tres haches del liderazgo. Echo de menos estas cualidades, sobre todo cuando se plantea y se ejerce la dirección desde un punto de vista gerencial o empresarial. «La escuela no es una empresa», titula lapidariamente su libro Christian Laval. Y centra el contendido de la obra a través de un subtítulo esclarecedor: «El ataque neoliberal a la escuela pública». No son iguales los objetivos de la escuela (pienso, sobre todo, en la escuela púbica) y los de la empresa, ni las relaciones entre sus miembros, ni la esencia de la autoridad.

La primera hache hace referencia a la humildad. Tiene mucho que ver con la concepción del director como servidor de la comunidad. El director sirve a los demás, no se sirve de ellos. Sirve a la causa, no se sirve de ella.

«El orgullo divide a la humanidad, la humildad la une», dice J. B. de Laccordaire. Es fácil observar cómo del director soberbio huyen los integrantes de la comunidad.

El director humilde se siente un «primus inter pares». No se considera más que ningún otro, sabe que tiene que seguir aprendiendo, acepta la crítica, reconoce los errores, acepta con facilidad las inevitables limitaciones. Recuerdo ahora el cuadro colocado sobre la mesa del despacho de director de mi amigo argentino Horacio Muros: «No me las sé todas».

«Ser humano significa sentirse inferior», afirma Alfred Adler, médico y psicoterapeuta austríaco, fundador de la escuela conocida como psicología individual. Creo que las personas más valiosas suelen ser personas humildes, sencillas, accesibles. Decía Quinto Curcio que «los ríos más profundos son siempre los más silenciosos».

La segunda hache se refiere al concepto humanidad. Es decir, a la empatía, a la consideración de las personas como seres pensantes y sintientes, depositarios de una dignidad sustancial. Dice Herbert Wells que nuestra nacionalidad es la humanidad.

La humanidad tiene que ver con la cercanía emocional, con la accesibilidad, con la solidaridad, con la compasión, con la preocupación por los más desfavorecidos. Tiene que ver con el corazón.

La tercera hache corresponde a la palabra humor. El humor es una forma de bondad. Consiste en la desdramatización de las situaciones, en la mirada positiva sobre las personas y las situaciones, en la utilización de la sonrisa como instrumento de comunicación, en una actitud positiva del ánimo.

En 2023 se publica la quinta edición del libro de Sergio de la Calle titulado «Lidera con sentido del humor. Los equipos más eficaces se divierten trabajando». Hace solo unos meses el mismo autor ha publicado «La risa asusta al miedo. El mundo necesita reír más». Es cierto.

El humor es una forma de comunicarse respetuosa y empática, amable y risueña, ingeniosa y agradable. Hablo de un humor de sentido ascendente. Que nada tiene que ver con el que solo se ejercido desde el poder. No hablo del humor que utiliza quien tiene poder para burlarse o para reírse impunemente de quien no puede defenderse. Hablo de un humor del que se ríen quienes lo practican y quienes lo escuchan o presencian.

No hablo del humor que hiere sino del humor que salva, no del que humilla sino del que empodera, no del que silencia sino del que invita a la participación. Qué triste ver tanto malhumor en las instituciones y en la sociedad.

El humor no se utiliza para «reírse de» sino para «reírse con». Ziv y Diem escribieron un libro muy hermoso titulado «El sentido del humor». Dicen en el prólogo que el humor contiene dos dimensiones importantes: la capacidad de apreciarlo y la de crearlo.

Tengo una libreta en la que he ido recopilando hasta la fecha más de mil quinientos chistes. En cierta ocasión me la quisieron comprar dos famosos cómicos argentinos en la ciudad de Rosario. Les dije que era un pequeño tesoro de valor incalculable.

Hablo de un humor en el que el jefe puede escuchar disfrutando o puede él mismo contar sonriendo una historia como la siguiente.

Un señor entra en un animalario en el que se venden distinto tipos de animales. Quiere comprar un loro y así se lo manifiesta al dueño. Este le dice:

-Dígame cuál le gusta más de esos que ve ahí en la jaula.

El cliente, después de observar atentamente, señala un loro de plumaje colorido.

- Ha elegido uno de los más caros. Ese loro puede repetir frases largas con una facilidad asombrosa.

- ¿Cuánto vale?

- Cinco mil euros.

- Esa cantidad excede mi presupuesto.

- Entonces, elija otro, le dice el dueño de la tienda.

El cliente va dando la vuelta a la jaula hasta que señala un hermoso ejemplar.

- Vaya, dice el dueño, tiene usted el don de elegir a los loros más valiosos. Ese cuesta el doble que el anterior.

- ¿Qué sabe hacer?, dice el cliente.

- Este puede aprender frases largas que repite con claridad y precisión en dos idiomas, castellano e inglés.

- No puede ser, no dispongo de esa cantidad.

- En ese caso, deberá seguir buscando .

El comprador observa con atención los otros loros, hasta que elige y señala uno que tiene una pose majestuosa.

- Este me gusta, le dice al dueño.

- Se lo dije, señor. Usted tiene la habilidad de elegir los loros más caros. Este es el más valioso de todos.

- Y este. ¿qué sabe hacer?

- Este no sabe hacer nada, pero es el jefe.

Es muy importante tener la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Decía Herman Hesse: «El verdadero humor empieza cuando ya no se toma en serio la propia persona».