Estética del poder y migrantes

En una Europa en guerra, que parece que se olvida, es alentador que algún que otro político se saque de la faltriquera de las etiquetas el humanismo cristiano, frontispicio para la defensa de la libertad, igualdad y felicidad de las personas. Acudir al pensamiento de Jacques Maritain, como ha hecho Salvador Illa para avisar de la hoja de ruta de Gobierno en Cataluña, reconcilia, aunque sea por un breve plazo, con una acción política cada vez más oportunista y ajena a la persona. Pero ante esta levitación del president cabe formular el oponente: ¿Permite el acceso y sostén del poder político el humanismo cristiano, o más bien lo diluye como un terrón de azúcar entre las ambiciones, la confortabilidad que da la poltrona y las contradicciones ante la realidad sucia de la práctica política?

Por lo pronto, observamos aterrados que Sánchez y su paloma de la paz para Cataluña tienen las asaduras suficientes para un veraneo lanzaroteño, que ha expulsado del bodegón a los cayucos repletos, a los miles de menores migrantes y a las muertes en el océano Atlántico. Joder, aquí no se trata de claudicar frente a un Clavijo que toca en la puerta de La Mareta, sino precisamente de hacer explícito el mayor compromiso posible. No solamente por deferencia con la emergencia migratoria que atraviesan las Islas, también por el drama de las familias africanas y por elevar la antorcha en un continente europeo donde los gobiernos se rinden cada vez más al pragmatismo de la defensa de las fronteras, cuando no a leyes que dan satisfacción a la xenofobia.

A lo mejor, el filósofo Illa, de la misma manera que el académico Platón con sus alumnos, pone luz a esa caverna en la que se ha convertido Sánchez. Después de tantos años bajo el fuego de la persecución del enemigo, forjando mayorías con pico y pala, nadie puede quedar inmune al veneno del cesarismo, al culto a su propia personalidad. Tanto que el sentido de la estética le resbala como una pelota de sebo de cabra en una sartén bien caliente: primero, el despropósito de elegir la isla de César sin dejar un resquicio en la agenda para ser empático con el principal conflicto que mantiene Canarias con el Estado; segundo, estar tan pagado de sí mismo que no le importa los más mínimo dejar a Ángel Víctor Pérez hecho un guiñapo ante su parroquia, siempre en la idea de que el ministro de la cuota canaria le hubiese sugerido una visita al frente de la migración, opción no del todo firme debido a la pertinaz adulación. Y finalmente, el movimiento provocador hasta el vómito de invitar a Illa, investido de president, a unas vacaciones mientras ni mueve la ceja para dar la orden de llamar a palacio a un Clavijo al que el líder socialista no desea ofrecerle ninguna victoria.

Con Sánchez dedicado a salpimentar su poder, el desglose anterior puede convertirse en un caduco libro de contabilidad. El humanismo cristiano tiene un pase, pero sin el presidente canario, socio de un PP aborrecible que votó en contra del reparto de menores. Clavijo no tiene otra que aceptar su situación de rechazado, incluso hasta de verse humillado frente al todopoderoso sentado junto a un Ángel Víctor Torres dedicado en cuerpo y alma a aprender a toda carrera las mañas poco transparentes de la ciénaga madrileña. Sea así o o no, quedamos a la expectativa de conocer si el estimado Illa, una vez en los salones de La Mareta, buceando o en conversación cruzada con Zapatero en su villa de Famara, logra buscar cómo engrasar la logística más adecuada para que el poder político del XXI español pase sus mejores vacaciones con la muerte de la migración pisándole los talones. Ni que decir que se trata de una dosis a quemarropa para un creyente, defensor de un humanismo cristiano, vocacional, entre tanto chupachups politiquero.

