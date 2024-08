Letras para agosto

Todos intentamos sobreponernos como podemos a las malas noticias que a menudo nos sacuden. Hablo de noticias cercanas y lejanas, los conflictos en Argentina, Venezuela, Chile o en la misma España. Ahí tienen el apuñalamiento al padre de jugador del Barcelona Lamile Yamal «por traidor». En fin.

Toca Chile, un país tan hermoso como vapuleado. Leo que estos días por orden del gobierno chileno que la investigación a la sustracción de menores y adopciones ilegales sea solo a tiempo compartido. Más. Me interesó por la agresión machista reiterada del expresidente de Argentina, Alberto Fernández, a su expareja. Un acto detestable como también lo es el hecho de que esa violencia fuera silenciada por el entorno poderoso y cómplice del exdirigente. Todos vieron y nadie vio. La mujer estaba embarazada.

Un recuerdo para los menores migrantes a los que nadie quiere hacerle hueco, al tiempo que docenas de jóvenes tratan de llegar a tierra lanzándose al incierto mar. Leo que en España una joven ha permanecido un mes secuestrada y atada por su pareja en un subsuelo del escondrijo al que tenía acceso la mamá del machito. Mas. Tres mujeres asesinadas, desgraciadamente el pan nuestro de casi cada día. No olvido la epidemia del mono. A ver hasta donde llega la irresponsabilidad política, hasta dónde el desconcierto. Y a todas estas los políticos patrios tratando de alcanzar acuerdos a palos. Marca de la casa.

En fin, sin pensarlo las 310 líneas de la columna de hoy me ha salido una crónica de la vida misma. Pero tengo un buen colofón que no quiero que suene a drama porque no lo es. Hace meses que estoy en guerra con el tabaco. Justo por eso me sometí a un tratamiento bajo control médico. Me recetaron pastillas y comencé a sentirme mal. Llegué a casa y desorientada me senté en él suelo. Allí me encontraron bajo los efectos de una medicación recetada por error.

