El reto de liquidar el monopolio de Google

Google es un monopolio. Durante más de dos décadas, el gigante tecnológico californiano ha adoptado tácticas ilegales para mantener la hegemonía de su buscador, mercado que controla con mano de hierro. Ese abuso de poder ha llevado a Estados Unidos a estudiar el desmembramiento del imperio digital de la compañía, una opción que sentaría un precedente histórico y podría cambiar internet tal y como la conocemos.

El pasado 5 de agosto, el juez Amit Mehta del Tribunal de Distrito de Columbia dictaminó que Google ha infringido las leyes antimonopolio al pagar hasta 26.000 millones de dólares a fabricantes de teléfonos móviles como Apple o Samsung para que su motor de búsqueda esté instalado de forma predeterminada en sus dispositivos. Esos acuerdos han permitido a Google asfixiar ilegalmente a sus competidores y cimentar su posición como el buscador más popular del mundo –con una cuota de mercado de casi el 90%–, pero también elevar artificialmente los precios que se cobran a los anunciantes y perjudicar a los consumidores. «Uno de los efectos del poder monopolístico de Google es una crisis mundial de la privacidad», denuncia el activista y novelista tecnológico Cory Doctorow, que lamenta que la sentencia judicial no critique la masiva recopilación de datos personales de los usuarios ni establezca que la compañía abusa de su poder en el mercado de la publicidad digital.

La histórica sentencia ha dado alas al Departamento de Justicia estadounidense, que aboga por fragmentar la empresa propiedad de Alphabet mediante la venta forzosa de algunos de sus principales negocios, una reforma estructural que serviría para restablecer la competencia. Fuentes internas de la administración han explicado a Bloomberg que, de seguir adelante, ese plan podría obligar a Google a desprenderse del sistema operativo Android –que utilizan unos 2.500 millones de smartphones en todo el mundo–, del navegador web Chrome o de Google Ads, la plataforma con la que vende los espacios de publicidad que aparecen en la parte superior de la página de resultados. Esta última es su principal negocio, pues casi dos tercios de sus ingresos (más de 100.000 millones de euros en 2020) provienen de los anuncios.

«Un remedio verdaderamente eficaz no solo debe castigar a Google por sus delitos pasados, sino también abrir los mercados al restringir significativamente a la empresa de conductas similares en el futuro», dice Tim Wu, profesor en la Escuela de Derecho de Columbia y experto en legislación antimonopolio, en un artículo en The New York Times. La decisión final, que el juez establecerá el próximo otoño, podría descartar la división del imperio Google y decantarse por otros correctivos mucho menos drásticos y severos.

Por ejemplo, podría obligar a Google a compartir más datos con competidores como Bing o DuckDuckGo para que estos puedan mejorar sus resultados. Algo similar sucedió con el caso antimonopolio contra Microsoft. También podría anular el millonario acuerdo de Google con Apple para que su buscador esté preinstalado en los dispositivos iOS, una medida que expertos como Wu consideran «insuficiente».