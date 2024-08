Esperando por el juez

La tesis de que en agosto no se mueve ni una paja se viene abajo por momentos, al menos en el Ayuntamiento capitalino y sus satélites Geursa y la Sociedad de Promoción. La judicialización entre el calor y sus espasmos de una porción más que importante de la gestión municipal capitalina deja en sospecha (más adelante se verá cómo progresa) el rigor y la transparencia en el control público. En defensa de la presunción de inocencia y otras lindezas los representantes públicos, de aquí o de afuera, tratan de ahorrarse explicaciones, tomar decisiones drásticas y relajar el esfínter hasta que la gravedad del recurso del recurso se imponga con una sentencia judicial. En el esquema de valores que manejo, ahora mismo el Ayuntamiento está siendo sometido, si se me permite, a una especie de causa general por prácticas heterodoxas (ya se verá si se trata o no de corrupción o malversación) en las contrataciones de festejos, cultura o carnavales. Una acción de gasto frenética y electoralera, cómo no, que le ha costado a los ciudadanos un potosí en euros. ¿Qué ocurrió allí dentro? Nada, absolutamente, nada. Se paga con la boca zurcida y punto. Y a la espera de las diligencias judiciales pertinentes, única esperanza para saber algo. La chiclosa y majadera presunción de inocencia justifica el vacío escandaloso en la asunción de responsabilidades políticas. La segunda pata de esa causa general radica, en gran parte, en el urbanismo municipal, que desde hace décadas es el mismo, porque su jefe nunca se removió, con la excepción de pequeños intervalos en los que el titular de la alcaldía (no la actual) quiso acabar con su influencia. No pudo. El todopoderoso volvió a ser reclamado como un imprescindible Fouché. Se encomendó a sí mismo convertir Geursa en un imperio del cemento. ¿Para qué? Él tiene la respuesta, incluso hasta como jubilado dorado. Bajo la presunción de inocencia, faltaría más, los ciudadanos aspiran a nadar en los requisitos de la democracia. Y a esta hora nona el Ayuntamiento está en un tazón de sospechas. No se puede esperar por el juez.

