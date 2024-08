Inauguración de las jornadas contra la gordofobia / LP / DLP

Lo peor de las redes sociales, ese aparejo planetario de pesca donde suelen picar merluzos al acomodo de un banco de morralla, es que favorecen el minuto de gloria de cretinos y mentecatos devenidos en finos analistas. Se trata de aquellos que, en nuestros años mozos, cuando no existía internet ni más terminal móvil que el «zapatófono» de Anacleto, conformaban la legión de idiotas que se reunían a soltar babayadas en la barra de un bar, al efluvio de un chato de vino. Ocurre que la tontuna no salía de ahí: el camarero pasaba la bayeta sobre los perdigonazos y hasta luego, Lucas. Pero hete aquí que las autopistas de la información abrieron puertas al mar y el móvil se convirtió en la espada justiciera de los nuevos hunos, bárbaros del pésimo uso de la palabra, por lo general roma y maloliente, tal que su escrito, de común breve, parece el revoltijo de una vomitona. Así sobrevino, a galope tosco de un caballo penco, un batallón de idiotas dispuestos a no dejar títere con cabeza. Lo que atinadamente Umberto Eco llamó «la invasión de los necios», tipos a los que las redes de marras otorgan el mismo derecho a hablar que a un premio Nobel. Un púlpito desde el que pontificar sandeces.

La última persona que ha sufrido el ataque de esta jauría de haraganes con apariencia de tragavirotes es la campeona olímpica Paula Leitón, waterpolista de enorme talento de la que hacen chanza por su supuesto sobrepeso. Resulta repudiable mofarse de alguien por su apariencia física, pero si algún beneficio ha traído la reciente cita olímpica es que ha demostrado que no siempre la delgadez es sinónimo de éxito, que se puede triunfar sin las medidas del Doríforo de Policleto. El, para muchos, mejor jugador de baloncesto del mundo, el serbio Nikola Jokic, de apariencia tosca, exhibía tras la celebración en su país del bronce olímpico una prominente barriguita.

Escrito lo cual, mendrugos de turno, dejen en paz a Paula. No nos toquen la boya. ¿No será que los mediocres le tienen envidia?