El Olimpismo equivocado

Paris 2024: olimpismo / La Provincia

Cuando hace 3 años se apagaba la llama olímpica de Tokio, llegué a la conclusión de que el olimpismo estaba sobrevalorado. Hoy, con la llama aún ardiendo en París, me inclino más a pensar que es tan solo la visión que tenemos de los Juegos Olímpicos la que está equivocada.

Los Juegos Olímpicos son la competición suprema, la contienda que convierte en dioses a algunos atletas y sella el fracaso de otros. Éxito y fracaso impregnan la infinidad de crónicas deportivas que inundan los medios de todo el mundo, casi todas ellas equivocadas.

Es casi homérico que un olímpico griego, el jugador de la NBA Giannis Antetokounmpo, haya protagonizado la mejor crítica pública a la concepción del fracaso en el deporte que se haya hecho en una rueda de prensa. Cuando un periodista le preguntó si consideraba un fracaso su última temporada en la NBA, Antetokounmpo se llevó literalmente las manos a la cabeza y, con algo de desesperación y enfado, le respondió rotundamente que era una pregunta equivocada. «No hay fracaso en el deporte», afirmó, poniendo el caso de Michael Jordan, que jugó 15 años y ganó seis campeonatos. «¿Acaso fueron los otros nueve un fracaso?», le preguntó al periodista.

Pero no todos los deportistas gozan de la clarividencia de Antetokounmpo. Me entristeció leer en titulares las declaraciones de un olímpico español tras quedar fuera de la lucha por las medallas, afirmando que, si no se sintiera triste tras verse privado de un metal, no sería un deportista. Es natural que un deportista sienta dolor al no poder alcanzar su meta. De hecho, el célebre psicólogo deportivo Mike Gervais defiende que el único motivo por el que las personas cambian es el dolor, y que el peor error que puede cometer un entrenador es privar a su pupilo de él. Por tanto, lo errado no es el dolor que siente el deportista, sino que se utilice su dolor de forma torticera para enaltecer el ansia de alcanzar el éxito y destilarlo hasta lograr que parezca la expresión más pura del espíritu olímpico.

Hay algunos dioses que vuelven a la arena en repetidas ocasiones, como es el caso de Rafa Nadal, el deportista total. Rafa entendió desde muy joven que lo suyo era el juego infinito; interiorizó la paradoja de la relación entre éxito y fracaso, entre gloria y dolor. Nadie puede negar la ambición sin límites que demostró, a la vez que forjaba un aura de descomunal humildad, que le ha canjeado el respeto unánime de sus rivales y mentores. Rafa juega cada punto como si fuera el último, disfruta cada victoria como si fuera la primera, sufre cada derrota entendiendo que no es la última, sino una más, y celebra que sigue en el juego, el juego infinito.

Por eso, cuando en una rueda de prensa le veo obligado a rogar que le dejen elegir cuál será su último partido, sé que está jugando el juego que realmente importa y que, una vez más, el resto del mundo persiste en jugar el juego equivocado.

Un síntoma más de esta clamorosa equivocación es el medallero, el barómetro del éxito de una nación en los Juegos. ¿Acaso el esfuerzo, la pasión y la perseverancia solo son valiosos si cristalizan en metales? ¿Acaso el metal redime a los pecadores o sana a los lisiados?

El verdadero éxito no es un resultado, un título ni una medalla. No es algo que se alcance, no se puede atesorar ni se puede uno aferrar a él por mucho que lo anhele.

El éxito tal y como muchos lo conciben es una quimera, tan solo un hito finito, temporal y mundano y por eso los que ven en el olimpismo el camino a la eternidad, erran.

Lo realmente grandioso de las olimpiadas es que pone ante los ojos del mundo a personas que han encontrado aquello que aviva la pasión, aquello que alimenta los sueños, aquello que transforma el dolor en crecimiento, lo que, en definitiva, hace sentir que la vida tiene sentido. El olímpismo nos muestra que lo realmente importante es tener un propósito.