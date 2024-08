Empoderamiento como medicina

Escuela de empoderamiento de la mujer en Telde / Juan Castro

Cuando era pequeña no se hablaba de empoderamiento, tampoco se hablaba de salud mental. Es cierto que desde el S. V a. c. Hipócrates ya rumoreaba algo sobre enfermedades mentales, sin embargo fue bien entrado el siglo XX cuando se le comenzó a ofrecer la relevancia necesaria a lo que acontecía en nuestras mentes. A finales del S. XX se alzan voces y comienza a cobrar mucha fuerza el empoderamiento femenino. Hoy, ambos términos ocupan portadas de revistas y prensa, circulan por las redes sociales a todas horas y los psicólogos nos dan pautas para empoderarnos y disfrutar de nuestra vida atendiendo a la igualdad de géneros. Hoy se me antoja que ambos conceptos están íntimamente relacionados; sin duda, concienciarnos sobre su importancia puede ser el secreto para comenzar a descongestionar las clínicas y los hospitales.

Hablar de salud mental es hablar de equilibrio; es hablar de bienestar emocional, físico, psíquico y social. Sin embargo, hablar de nuestros problemas psicológicos o traumas de la infancia continúa siendo un tema tabú. ¿Qué ocurre cuando nuestros cimientos se tambalean? ¿Cuáles o quiénes son nuestros andamios? Resulta sencillo quejarnos de nuestros dolores físicos, sabemos que a todos nos duele algo en alguna ocasión. Reconocer que nuestro malestar radica en nuestros pensamientos recurrentes o en nuestro corazón herido es faena de valientes. Muchas veces huimos de este tipo de «conversaciones» porque nos reflejan nuestras propias heridas. «No hay peor ciego que el que no quiere ver» y entonces nos convertimos en miopes emocionales…

El empoderamiento femenino se relaciona, normalmente, con la necesidad de que las mujeres puedan acceder a la toma decisiones, a que puedan participar en todos los sectores económicos y sociales de manera que podamos alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. Me imagino que todos estaremos de acuerdo con esta reivindicación recogida en los Derechos Humanos. Intentó mirar más allá, intento vislumbrar cuáles son las herramientas que utiliza la sociedad para empoderar a las mujeres. Además del Ministerio de Igualdad, de discursos políticos y de leyes para preservar los derechos básicos de cualquier mujer…se me ocurre decir que no existen demasiados recursos para que las mujeres aprendan a poner límites sanos y, de esta manera, evitar acabar en los juzgados. Estos límites pasan por romper los patrones de nuestras madres y abuelas, pasan por dejar atrás la palabra «sumisión» y sustituirla por la palabra autoestima con mayúsculas. El amor propio se debe cultivar en los hogares, debe ser asignatura esencial en nuestros colegios. Un niño o niña con una autoestima potente es menos vulnerable y difícilmente será objeto de burlas o menosprecio por parte de sus iguales. Pues sí, introduzco también a los niños varones en este viaje hacia una sana autoestima.

El mayor de los sufrimientos del ser humano radica en el miedo; miedo a no ser válido, miedo a ser rechazado, miedo a la soledad… Entramos pues en uno de los campos más fascinantes de la salud mental: el funcionamiento y las trampas de nuestro cerebro. El miedo nos paraliza, por culpa del miedo a estar solos aceptamos comportamientos que no merecemos y también el miedo nos impide decir lo que pensamos en multitud de ocasiones. El miedo llena las consultas de psicólogos y psiquiatras cada día; sí, es el miedo… ya que detrás de la ira, las adicciones, la tristeza, el desasosiego…siempre amenaza un miedo oculto. La mala noticia es que el miedo avanza a pesar de que se intente atender los problemas de salud mental. Quizá ya podamos hablar de ansiedad o depresión con naturalidad, pero…¿para cuándo hablar de estrategias para hacer frente a nuestros temores o fobias? ¿Para cuándo hablar de las causas verdaderas de nuestros problemas de salud mental? ¡Qué tire la primera piedra aquel que esté libre de demonios internos! Yo no me atrevo a lanzarla…

Sólo conozco un antídoto para vencer al miedo, se trata del amor. Somos amor cuando nacemos…sin embargo perdemos esa capacidad de amar incondicionalmente a lo largo de los años. Se me llenan los ojos de lágrimas cuando reconozco que las familias y los profesores, en muchas ocasiones, matamos el amor de nuestros niños. Las exigencias, las prisas, las culpas, la competitividad, los clichés heredados de nuestros mayores van minando ese amor genuino de nuestros pequeños.

El amor es poder, por tanto; el empoderamiento se produce cuando decidimos afiliarnos a la revolución del amor. Un niño o una niña que recibe palabras cariñosas, frases estoicas, diálogos empáticos…será una personita que crezca con una fuerte autoestima, una personita empoderada desde sus primeros años, una persona que maneje con esmero su responsabilidad afectiva. No será necesario entonces que cuando llegue a la edad adulta se dedique a parasitar el amor y la luz de otras personas para aumentar su ego…como ocurre en muchos casos de violencia de género, narcicismo o en conductas abusivas que se relacionan con la necesidad de dominar y oprimir al otro.

Quizá peco de optimista; pienso que una vez aprendamos a empoderar a los bebés desde la cuna, a alimentarlos con grandes dosis de compasión y de bondad, a ser modelos de resiliencia y proactividad en nuestros hogares…es muy posible que se desmoronen los problemas de salud mental, los abominables miedos y la necesidad de seguir empoderando a la mujer. Pues sí, hoy soy positiva y me aventuro a decir que el AMOR es la mejor medicina.