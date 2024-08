«Se necesita persona para llorar»

Durante años he tomado notas de versos que me llamaron la atención y a veces rebusco entre esas reliquias por ver qué me sigue impresionando de aquellos hallazgos. Ahora que regreso a este lugar inglés en el que disfruto del viento como si estuviera en Maspalomas, pero sin sol, he estado buscando versos así entre los papeles que residen en las zonas de olvido de la casa.

Me encontré, para mi dicha, de las notas que tomé de poemas de Wislawa Szymborska, la Nobel polaca que escribió como para abrazar y también para avisar contra la hipocresía de los abrazos. Tomé esos apuntes en un cuaderno que me prestó, en Inglaterra, un gran editor norteamericano, Peter Mayer, que murió poco después de haber cantado conmigo canciones de Chavela Vargas, a la que él conoció en medio de una luna de miel. Años después reencontró a Chavela, por mi intermedio, y desde entonces él y yo nos encontrábamos para cantar. Mi último viaje a verlo ya lo encontró yéndose del todo, y aun así tuvo arrestos para cantar otra vez las canciones de Chavela.

En esta ocasión, cuando reencontré el cuaderno y los versos de Szymborska, yo había escuchado en la radio, en el programa que dirige en la Ser este verano José Luis Sastre unas bellísimas rememoraciones de Manuel Vicent. Durante los viernes de agosto Sastre ha ido entretejiendo una hermosa conversación con Vicent, cuya manera de entretener el pensamiento y la memoria, sus dos grandes tesoros, según dijo él mismo, es el llanto.

Llora por las tardes, escucha la música clásica que le viene a la vida, con sosiego y melancolía, eso dijo, y llora. Lo escuché como se escuchan las coincidencias pues, aunque desde hace años me ha sido imposible llorar, lo cierto es que yo también, sin lágrimas, lloro todas las tardes… Por mi mismo, y por las distintas razones de la melancolía, entre las cuales están la incomprensión, la propia, la misma que yo provoco, la que provoca la vida cotidiana. Llorar es acaso el abrazo más sincero que uno le da a la vida, a la vida de los otros, a la vida de los que hemos perdido, a la memoria de quienes lloraron por nosotros antes de que nosotros supiéramos qué era de veras llorar.

Me emocionó mucho esa conversación de Vicent con Sastre. Al empezar, Manuel había dicho que lo más importante de su relación con los días era la calidad, o la cualidad, de los zapatos, y eso me llevó a la conocida alusión de Julio Cortázar al calzado como algo que había que llevar con el cuidado con el que se maneja el lenguaje.

En cuanto al llanto… Sería bueno que ustedes escucharan ese programa (último viernes por la mañana, las 9 hora canaria, que coincide con la de Londres). Mientras tanto les dejo estos reconfortantes versos de Szymborska que están en el cuaderno que me prestó Peter Mayer: «Se necesita persona/ para llorar/ a los viejos que mueren/ en los asilos».