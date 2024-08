Siempre en otro sitio

¿Qué es la ficción si no es un sitio al que podemos irnos mientras estamos en otro sentadas? Se dice siempre que leer (ver pelis, series, scrollear en hilos de Twitter, escuchar a quien nos cuenta una historia en la mesa de un bar, engancharnos al relato que nos pita en el móvil porque nuestra amiga nos está hablando por WhatsApp…) es vivir varias vidas dentro de la tuya, experimentar ciertos acontecimientos imaginados jugando con las sensaciones del cuerpo para que nos parezca que los estamos experimentando de verdad. Es cierto que una historia es una especie de pasadizo, de artefacto construido para que, sin tocar la madera de ese árbol, puedas conocer su tacto, para que puedas oler un paisaje lejano, desconocido y, sin embargo, indiscutiblemente tuyo.

Cuando era adolescente, me sorprendía mucho cómo la vivencia de los pinos adquirida a través de Crepúsculo cambiaba mi vivencia de los pinos de mi isla. Podía imaginar, al leer el que en ese momento era mi libro-mundo favorito, los pinos de Forks con una nitidez increíble solamente porque mi pueblo también estaba rodeado de pinos. El árbol resultante era una mezcla, mi vida aderezada con el polvito de una ficción que me refugiaba de mi vida y a la vez me hacía aprender a amarla. Imaginar que aquellos pinos que veía desde mi ventana eran otros me hacía verlos de verdad. Apropiármelos, incluso.

Es curioso esto. El mundo que nos rodea no es nuestro, pero de pronto lo es. A veces no te atreves a reclamar la bruma de tu pueblo como algo que, por haberlo vivido, te pertenece. Si dibujaras tu paisaje interior, tal vez no te sentirías con derecho a convocar eso que, no sé, quizá no sientes que te constituyó tanto: crecemos ignorando y de ignorar deriva una especie de vergüenza de dejar de ignorar. Pero luego alguna ficción, algo moldeado para que experimentes, para que tú, en tu sentido más íntimo, vivas sin vivirlo eso que te están narrando, te dirige la vista a esa bruma y de pronto la reclamas como tuya. Se mezcla-funde-solapa-muerde con lo que las historias a las que te enganchas cuentan sobre ti. Y al final es más importante la bruma que la historia, o es importante la historia solo porque te hizo tomar consciencia de la bruma.

¿Por qué sucede esto? Me lo he preguntado muchísimas veces, sobre todo al darme cuenta de que los recuerdos que me parecen principales en mi biografía son aquellos que de alguna manera he enunciado a través de otra historia. O en conversación con otras personas. Supongo que, en parte, tiene que ver con esto: la ficción no deja de ser un conversar, un escuchar en silencio mientras todo eso que se nos cuenta nos hace mirarnos y asentir, ah, sí, yo también o yo no o yo de este modo. Escuchar una historia me parece algo así como estar en dos sitios a la vez: allí donde te narran y allí donde tú estás, en los sucesos de la historia y en los tuyos propios, entendiendo algo ajeno y entendiendo algo propio. El lenguaje es una lente que también importa físicamente.

Con esto último me refiero a: tal vez lo que nos aporta la mirada de la historia ajena es la consciencia de que, para que algo nuestro nos pertenezca, debemos aplicarle el lenguaje. Tal vez esos «recuerdos importantes» son los que no solo hemos vivido sino también pensado. Algo así como hacer a nuestra medida las cosas que ya están hechas. Darnos explicaciones que sean solo nuestras, que se correspondan con esos huesos de lenguaje que todas tenemos también, porque las personas no solo estamos hechas de carne, también de ideas, de sensibilidades, y narrarnos la vida es una parte muy importante de vivirla.

Aquí viene otra cuestión: ¿y si que un libro camp de vampiros pseudoadolescentes te permita mirar los pinos de tu pueblo tiene que ver con una especie de permiso? Permiso para que digas: esto es bello, esto es importante. Esto es digno de formar parte de mí. Permiso para saltarnos, quizá, cierta frialdad que muchas veces se nos impone al crecer: nuestros huesos de lenguaje parecen un capricho, algo solo perteneciente a la intimidad más radical. Pensar la vida, sentir el fresquito de la bruma y centrarse en él, se aprende como algo accesorio. Y no. Tenemos derecho a poetizar. También es importante. Y quizá a veces la rebeldía es ejercer esa mirada contemplativa y aparentemente egocéntrica que nos pone en el centro del mundo porque el mundo es nuestro también, y construir sobre él un mundo de lenguaje es una forma preciosa de experimentarlo.

Estar siempre en otro sitio, en la ficción, para poder habitar de una forma más nuestra este sitio, la vida.

