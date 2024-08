La Salud Mental en los platós

'Gran Hermano Vip. El Debate', en Telecinco. / Twitter

Hace días estaba pensando que más temprano que tarde acabaríamos siendo testigos de la inmoralidad de sentar en un plató de televisión a la familia de un enfermo mental y previo pago contar las miserias del querido paciente. Hija, madre, hermano, eso es lo de menos. La cuestión está en que la invitada, Sofia Suescon sepa tocar en plató la tecla buena poner toda la carne en el asador. Un par de lágrimas y a cobrar.

Cuando me inicié en la profesión de contar cosas y denunciar atropellos, mis primeros jefes, especialmente Alfonso O’shanahan, entonces subdirector de LA PROVINCIA, el medio que me pilló desde que olfateó que yo era una periodista capaz de traer una noticia diaria al periódico, me dijeron que a los menores y enfermos había que protegerlos siempre, pasara lo que pasara.

Era los vulnerables. Así que cada vez que en aquellos años cubría un suceso que sospechaba había sido provocado por alguien con problemas mentales me venían a la cabeza las frases de Alfonso. Ni nombre, ni foto, ni familiares, nada que pueda violar su anonimato. Eso fue una religión para mí.

Ni siquiera contando con la autorización de un familiar. Solo una vez, que yo recuerde, publicamos la foto de un joven enfermo mental que desapareció de Gran Canaria y fue localizado en Italia sano y salvo. Gracias a que publicamos una foto facilitada por su madre, fue localizado. En fin.

Así que cuando supe que la hija de Maite Galeano, un juguete roto, se sentaría en el plató de T5, la mejor fábrica de basura del suelo patrio, no me extrañó. El plan era que su hija Sofía se llevara un buen pellizco por acabar de hundir a su querida y enferma mamá. T5 es una eficaz trituradora de carne humana.