Con C de Canarias

Querido amigo. Canarias se escribe con C, como colonia, pero la colonia de Canarias no es un perfume, se trata del Archipiélago Canario, una colonia española administrada por CC, siglas del partido Coalición Canaria.

La reciente visita del representante del rey a su colonia del sur no puede pasar desapercibida por el ejecutivo local, que le está apoyando en el Parlamento nacional como buen mayordomo.

El presidente del gobierno español se hospedó en el palacete de «La Mareta», estancia que el gobierno de Canarias le regaló a Juan Carlos I, padre del actual monarca, hoy día huido de España y refugiado en los países árabes.

El representante español vino a pasar sus vacaciones de verano a la ínsula de Lanzarote acompañado de su familia, donde recibió a sus acólitos, pero donde no tuvo tiempo para atender a los que considera su servidumbre, salvo la posible llamada del otrora representante del gobierno local, hoy convenientemente ascendido a ministro de Política Territorial como premio a su fidelidad.

Sus señorías se bañaron en las oscuras aguas del Atlántico donde suelen flotar los cadáveres de los miles de migrantes, hombres, mujeres y niños, que intentan llegar a la metrópoli europea jugándose la vida en embarcaciones primitivas, sin que las autoridades europeas, españolas ni canarias se pongan de acuerdo para evitarlo.

Una escalera no sirve para nada si no tiene los escalones que se necesitan para subir, y es evidente que el presidente de Canarias no es el peldaño que necesita el partido socialista para gobernar, aunque, a veces, lo pueda utilizar a modo de tonto útil.

Los canarios, dispersos como un rebaño de borregos sin pastor, nos dejamos ordeñar por cualquier mentecato que venga a acariciarnos la ubre, y le regalamos la leche a cambio de promesas que nunca llega a cumplir.

No sé cuántos partidos nacionalistas hay en Canarias, pero, el pasado 25 de julio se reunieron en Gáldar los promotores para la reunificación del nacionalismo en Gran Canaria. Allí estaban los alcaldes nacionalistas de Telde, Gáldar, Mogán, Guía y Agaete que desfilaron en la procesión del día de Santiago Patrón de España junto a las autoridades militares del ejército de tierra y el Regimiento de infantería, así como las autoridades religiosas con el Obispo de Canarias al frente.

Cuando la imagen del Apóstol Santiago regresó a su santuario a través de la Calle Reyes Católicos, se escucharon voladores para mayor júbilo del público asistente y se interpretó el Himno Nacional de España. Solo faltó que los nacionalistas llevaran a la procesión el Pendón de La Conquista...

En Canarias no hay nacionalismo, Gregorio, lo que hay es un patriotismo bananero dispuesto a servir al colonizador que le permita seguir disfrutando de sus privilegios como mayordomo local. Hay que hacerlos desaparecer y poner en su lugar una administración temporal independiente bajo la supervisión de un comité internacional que defienda y proteja los intereses de nuestro archipiélago.

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.