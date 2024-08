Solo el amor en el súper.

Tenga cuidado en el súper al coger un bote de colorante para la paella, puede entenderse como un código para ligar, más bien con alguien de cabello anaranjado. Otro tanto de lo mismo si es azafrán en rama, cúrcuma, pimentón, pimienta... Unos gilipollas, que los hay a montones, han puesto a circular por las redes, con verdadero éxito, que a ciertas horas y en determinados santuarios de la alimentación se va a buscar pareja. Es probable que a los protagonistas de la peripecia, en caso de existir, ni les preocupa la digestión, ni tampoco la inflación, ni mucho menos el catálogo de las ofertas del día. La clase media con la espalda curvada o los pobres que hacen aritmética para completar el mes, no se pasean entre los expositores para ver si se tropiezan con su media naranja o lo que sea. Más bien van a un matadero, obsesionados con la idea de echarle imaginación para un recetario barato que no sea una bomba para el colesterol. ¿La berenjena?, ¿las lentejas?, ¿el salmón?, ¿un kilo de chicharrones?, ¿un trozo de cherne salado?, ¿un pedazo de rabadilla? La cantidad de códigos que sirven para el objetivo de ligar es infinita y enrevesada. Tanto que estaría bien pensar en moderadores que vayan entre los pasillos, dedicados a la labor de terciar en los conflictos que se susciten. Se acerca un joven a una señora madura, todo ello en la zona de los macarrones color verde. Él le dice a ella que coger una bolsa de la susodicha pasta significa una cita en el campo. La interpelada, estupefacta, con cara de asombro, lo llama degenerado. Está dispuesta a lanzarle un paquete de espagueti en el rostro. De inmediato, aparece una encargada que deshace el entuerto. La agraviada recibe una explicación exprés sobre la acción. Se va disgustada, pero a la vez excitada por la aventura en la que se ha visto inmersa. Volverá de nuevo a la zona de los macarrones, o probará en otra a ver qué sucede. Cajeros y cajeras navegan en un First Dates, donde aparte de cobrar la compra correspondiente dan fe de la aparición de un ligue entre parejas despreocupadas por el consumo y sus excesos. Sólo el amor en el súper.

Suscríbete para seguir leyendo