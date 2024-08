La sombra de Goliat

U.D. Las Palmas - Real Madrid / Ángel Medina G.

El Rey de copas contra el uno de bastos. El gigante contra al pequeño. Mil millones de presupuesto contra 70. Real Madrid contra la UD Las Palmas. Carlo Ancelotti, trajeado impecable de Giorgio Armani, como si la banda fuera una pasarela, contra la americana y las deportivas de Luis Carrión. La experiencia y los títulos del italiano contra la bisoñez y la ambición del catalán.

Sobre el papel y con la estadística en la mano el destino es ineludible. Los blancos suman 34 partidos sin perder y los amarillos 16 encuentros sin ganar. Sólo un milagro les daría la victoria a los locales.

Si es cierto que ambos conjuntos cuentan con un denominador común: no enamoran. Los de Florentino Pérez fueron pitados por su afición el pasado domingo pese a golear, y lejos de convertir el césped en un tapiz, de transformar el fútbol en música. La ausencia de Toni Kross es un vacío que arrastra. El respetable del Bernabéu, siempre inconformista, exige algo más que victorias. Hasta el momento, su estrella anhelada, Mbappé, sigue de viaje en la Eurocopa y con un rendimiento letárgico. Que no despierte frente a los amarillos, por favor. Por su parte, la UD continúa cogiendo ritmo a la competición y aún con tufo a pretemporada. Más vertical que el pasado año sufre lagunas en defensa y con Kirian desenchufado. Su nueva posición más retrasada se le atraganta, de momento, y necesita a su lado alguien con garantías para poder sacar la pelota con más fluidez. Pero del acierto de sus botas y de las genialidades de Moliero, todavía impreciso, depende en gran medida el devenir en Primera de los amarillos. Lo más positivo son las paradas del veterano Cillessen, la seguridad de Mika Mármol (deseado por muchos conjuntos) y el acierto de Sandro y sus dos dianas, que supera su marca de la pasada temporada. No era muy complicado. Otra grata sorpresa es el pundonor de McBurnie, que podría brindar goles y más mordiente arriba.

Repetir los burdos errores del arranque liguero de la UD resultarían la crónica de una muerte anunciada contra el Real Madrid

Ante el Rey de copas, la UD tiene que saltar al campo con confianza y sin confiarse. Jugar con seguridad, sin complejos y determinación, pero manteniendo precaución y la concentración. Los burdos errores que ha protagonizado en el arranque liguero resultarían la crónica de una muerte anunciada.

Soñar a lo grande sería imaginar un resultado diferente a una victoria contundente del Real Madrid. La diferencia de calidad y experiencia entre ambos equipos es abismal y la sombra del temible Goliat demasiada alargada.