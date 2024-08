El gobierno más religioso

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa, en la sede de Podemos, a 19 de febrero de 2024, en Madrid / Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

Mucho de lo que ocurre en este país debe su existencia a la supresión del estudio de la lógica formal en la educación de los adolescentes. Ya de adultos, opinan, argumentan y deciden cosas que faltan a las leyes o reglas básicas del pensamiento. Hace poco escribí sobre el particular, exponiendo el culto al absurdo, a la abierta contradicción, tan representativo de las conductas individuales como colectivas, y aun de la propia política. En la actualidad, con las leyes del progresismo desfachatado, el de los radicales de la negación de la evidencia, el principio de identidad ha saltado por los aires, haciendo que la provocación y el sinsentido se coronen en unos ámbitos que deberían ser las antípodas de la sinrazón.

Por supuesto, no soy el primero ni tampoco seré el último en denunciar el despropósito. Recuerdo que Raoul Frary ya vaticinó que «el saber es la menor de las virtudes que necesita quien se mete a gobernar a los hombres» (Manuel du démagoge, 1884). Sin embargo, lo doloroso es que, a estas alturas de la civilización, se pretenda desandar lo conseguido durante milenios de esfuerzo y talento. El ámbito al cual dedico estas reflexiones es el del derecho, un espacio que, si por algo debiera distinguirse, es por la pureza formal de sus leyes y pronunciamientos. En lo esencial, el principio de identidad sustenta al completo el edificio jurídico, es su viga maestra. Una ley no puede decir una cosa y, letras abajo, la opuesta, ni siquiera invitar a ello. Lamentablemente, el articulado de las leyes del «sí es sí» y la trans son dos manifestaciones clamorosas de esta inconsistencia.

Se supone que un gobierno está compuesto de personas competentes, de ministerios con especialistas y gente culta atenta a lo que promulga. En España, me temo que no es así y a los hechos me remito. Los perjudicados son los administrados y, con especial señalamiento, las mujeres. No deja de ser una cruel broma del destino que con el ejecutivo más declaradamente feminista de la historia reciente sean ellas las protagonistas de los peores atropellos cometidos desde las mismas instituciones que deberían velar por sus derechos. Algo falla y no es otra cosa que la lógica de los argumentos. Con la ley del «sí es sí», la izquierda siniestra se lució, dejando en libertad a cientos de violadores confesos o, en el mejor de los casos, reduciendo sus condenas de manera inexplicable. La reacción de los de Podemos, ante el alud de excarcelaciones, se podría inscribir dentro del drama del absurdo. Por su parte, la ley trans ha corrido peor suerte porque, tan grande ha sido su desprecio por la identidad de los principios, que ha visto socavado el propio concepto de mujer. Cualquiera, por el simple hecho de una declaración personal sin motivar, se convierte en fémina. En resumen, «Andrés» pasa a ser mujer, aunque su nombre, apariencia y modos no cambien en absoluto.

El problema reside en poner el carro delante de los bueyes, en anteponer la ideología a la lógica misma, el dogma por encima de la razón. Por eso, este gobierno de Sánchez es el más religioso de cuantos haya habido en la historia de España. Pasarán los años y todavía se seguirán sintiendo las patadas de los radicales al derecho, puesto que las leyes, aunque se deroguen en un futuro, recorren un camino que luego es difícil de deshacer. El daño, sobre todo, para las mujeres ya lo estamos viendo y lo que me sorprende es que, desde el feminismo histórico, no se haya hecho nada en su freno. Que un militar de pelo en pecho y barba cerrada se registre como «mujer» para evitar la cárcel por maltrato no tiene calificativos. Sin embargo, la ley lo permite y señalar su inconsistencia jurídica deriva en la denuncia de machismo o transfobia por parte de la izquierda más enloquecida. Los escolásticos denominaban a estos casos «reducción al absurdo». El absurdo de un gobierno entregado al disparate y la sinrazón.