Jack Kennedy ticktokero

John 'Jack' Schlossberg Kennedy, la sensación política de la convención demócrata de Chicago y la viva imagen de su tío, John-John Kenndey. / INSTAGRAM / JACKUNO

Ala convención de Chicago en la que Kamala Harris se coronó como candidata demócrata a la presidencia de EEUU acudieron un montón de famosos para hacer piña: desde Barack y Michelle Obama hasta Stevie Wonder. Y también se destapó ante la audiencia planetaria el último eslabón del clan Kennedy: John Jack Schlossberg (Nueva York, 1993). El nieto menor del histórico presidente John F. Kennedy y Jacqueline Lee Kennedy Onassis (de soltera Bouvier) es la viva reencarnación de su malogrado tío John-John Kennedy.

Como el abuelo asesinado en 1963, prefiere que le llamen por el diminutivo Jack. Y aunque su madre, Caroline Kennedy, es más famosa, le gusta usar el apellido de su padre, el diseñador Edwin Schlossberg. Al igual que JFK, es un demócrata acérrimo y difunde las bondades del partido a través de vídeos con millones de reproducciones en TikTok e Instagram (suele expresar su firme postura sobre el cambio climático, la igualdad racial, la sanidad universal y la justicia social, subido en un patinete, montado en una bici o en la playa con su tabla de surf).

Su manera desenfadada de abordar la actualidad política y económica del país en sus redes sociales le ha granjeado un contrato de la revista Vogue para cubrir las elecciones presidenciales, en una jugada maestra para conectar la política con la cultura popular y, sobre todo, atraer a una audiencia más joven y más diversa. De ahí, su última aparición estelar como corresponsal en la convención de Chicago, apoyando al equipo de Kamala. Ya en 2020 también estuvo haciendo de altavoz en la campaña de Joe Biden, pero lo que le ha dado más fama es su enfrentamiento fratricida con Robert J. Kennedy, el primo de su madre que hasta ayer era candidato independiente a la presidencia de EEUU.

A Jack Schlossberg, la nueva esperanza Kennedy, le irrita el hijo del senador, también asesinado, Bobby Kennedy. En sus vídeos no se corta y le acusa de mentiroso y de propagar teorías de la conspiración sobre el covid y las vacunas. «Es un maldito imbécil, te está mintiendo... Tiene a los donantes de Trump, tiene a los asesores de Trump, él y Trump se conocen desde hace mucho tiempo. No te dejes engañar por eso. No desperdicies tu voto», señala con gracia en internet iniciado un cisma familiar.